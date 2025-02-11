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logo! erklärt: Koalitionsverhandlungen – darum geht‘s
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Koalitionsverhandlungen – darum geht‘s
11.02.2025 | 09:44
Was genau sind Koalitionsverhandlungen – und warum dauern sie immer so lange?
Mehr darüber, wie die neue Regierung entsteht, lest ihr hier:
Erste Einigung
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Erste Einigung
Regieren sie bald gemeinsam Deutschland?
Mehr zum Thema
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Darum geht's im Bundestag
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Was ist, wenn keine Koalition zustande kommt?
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Was eine Koalition ist