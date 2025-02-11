logo! erklärt: Koalitionsverhandlungen – darum geht‘s

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Grafik Koalitionsverhandlungen

Was genau sind Koalitionsverhandlungen – und warum dauern sie immer so lange?

Mehr darüber, wie die neue Regierung entsteht, lest ihr hier:

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