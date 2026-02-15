Krebs bei Kindern und Jugendlichen

Seit 2002 gibt es jedes Jahr am 15. Februar den Internationalen Kinderkrebstag. An diesem Tag wird daran erinnert, dass auch Kinder und Jugendliche an Krebs erkranken können.

Die Krankheit Krebs bei Kindern ist sehr selten – zum Glück! Die meisten Kinder werden damit nie zu tun haben. Trotzdem bekommen jedes Jahr mehr als 2.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland diese Diagnose. Für die Kinder und ihre Familien beginnt dann meistens eine sehr schwierige Zeit, in der sie Unterstützung brauchen. Daran soll der Internationale Kinderkrebstag erinnern.

Wenn Kinder und Jugendliche Krebs bekommen, ist das meist erst mal ein großer Schock. Aber es gibt auch oft gute Chancen auf Heilung. Die goldene Schleife zeigt: Wir denken an Kinder mit Krebs und wollen ihnen Mut machen. Quelle: ZDF/ imago

Was bedeutet Krebs für Kinder?

logo! : Was eine Krebserkrankung eigentlich ist Video 1:20

Die gute Nachricht: Viele Krebsarten, die bei Kindern auftreten, lassen sich heutzutage gut behandeln – viel besser als noch vor einigen Jahren.



Bei Kindern sind oft andere Krebsarten typisch als bei Erwachsenen – zum Beispiel Leukämie (Blutkrebs) oder bestimmte Tumore im Gehirn. Krebs ist eine schwere Krankheit und die Behandlung ist oft anstrengend: lange Aufenthalte im Krankenhaus, Operationen, Medikamente oder andere Therapien. Gleichzeitig versuchen die Teams im Krankenhaus, die Behandlungen so zu gestalten, dass Kinder möglichst weiterhin spielen, lernen und Zeit mit ihrer Familie verbringen können und vor allem: ihren Mut nicht verlieren.

Warum Kinder Krebs bekommen, weiß man oft gar nicht genau. Im Gegensatz zu älteren Menschen spielt bei Kindern ein ungesunder Lebensstil, Rauchen oder Alkohol noch keine Rolle. Wichtig ist: Kinder können nichts dafür und ihre Eltern auch nicht.

So geht es Anni heute. 15.02.2026

Diesen Text hat Johanna geschrieben.