logo!: Was Long Covid ist

Auch junge Menschen können Long Covid bekommen. Quelle: zdf

Die Corona-Pandemie ist vorbei. Aber nicht für alle: Bis heute leiden einige Menschen noch an den Spätfolgen ihrer Covid-Erkrankung. Man nennt das "Long Covid". Auch Kinder und Jugendliche sind davon betroffen.



Einige Menschen mit Long Covid wünschen sich mehr Aufmerksamkeit und Hilfe. Der "Long Covid Awareness Day" am 15. März soll zeigen, wie es Betroffenen geht und welche Probleme sie haben.

5 Jahre Corona : Long Covid hat ihr Leben verändert So geht es Annabell mit ihrer Krankheit. Video 3:02

Was Long Covid überhaupt für eine Krankheit ist und was man dagegen tun kann - hier im Überblick:

1. Woran erkennt man Long Covid? Long Covid bedeutet, dass Menschen nach einer Corona‑Infektion noch lange Beschwerden haben – manchmal viele Wochen oder sogar Monate. Die Beschwerden können ganz unterschiedlich sein und verschiedene Teile des Körpers betreffen, zum Beispiel die Lunge, das Herz, das Gehirn oder den Kreislauf.



Wichtig ist: Long Covid ist keine einzelne Krankheit, sondern ein Sammelbegriff für viele mögliche Probleme, die nach einer Infektion auftreten können. Manche Beschwerden kommen neu dazu, andere kehren immer wieder zurück oder bleiben über längere Zeit bestehen.



Von Long Covid spricht man, wenn Beschwerden mindestens drei Monate nach der Infektion noch da sind (oder wieder auftreten) und nicht anders erklärt werden können. 2. Wie lange dauert Long Covid? Wie lange Long Covid durchschnittlich andauert, kann man nicht so genau sagen, dazu gibt es noch nicht genug Daten. Fest steht, dass viele Patientinnen und Patienten monatelang unter Long Covid leiden. Es gibt aber Hinweise darauf, dass sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen die Symptome von Long Covid mit der Zeit abnehmen . 3. Wer bekommt Long Covid? Grundsätzlich kann jeder Mensch, der sich mit dem Coronavirus infiziert, auch Long Covid bekommen. Das Risiko scheint aber höher bei denen zu sein, die besonders schwer an Corona erkrankt sind. Auch Vorerkrankungen wie Asthma, Diabetes oder Übergewicht spielen eine Rolle. 4. Wie häufig ist Long Covid? Auch das ist schwer zu schätzen. Unterschiedliche Untersuchungen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Eine große internationale Studie zeigt: Etwa 6 von 100 Personen, die COVID-19 hatten, haben drei Monate später noch Long‑COVID‑Beschwerden. Das Risiko dafür scheint heute niedriger zu sein als am Anfang der Pandemie. 5. Bekommen auch Kinder Long Covid? Auch Kinder können an Long Covid erkranken. Die gute Nachricht: Kinder scheinen aber seltener davon betroffen zu sein als Erwachsene. Bei den meisten bessern sich die Beschwerden nach einigen Monaten wieder. Ein kleiner Teil der Kinder kann aber länger krank sein und im Alltag stark eingeschränkt sein, z. B. in der Schule oder beim Sport. 6. Was kann man gegen Long Covid tun? Es gibt noch kein spezielles Medikament, das Long Covid heilen kann. Forschende arbeiten aber daran, verschiedene Mittel zu testen. Man kann aber versuchen, die einzelnen Symptome zu lindern, aber man kann noch nicht die Krankheit an sich heilen. Die Behandlung ist also ganz unterschiedlich und kommt auf die Symptome an.

Mehr über Long Covid erfahrt ihr im Video :

logo! : Das ist Long Covid Manchen Menschen geht es nach einer Coronainfektion länger nicht gut.

Diesen Text haben Johanna und Meike geschrieben.