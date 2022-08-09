logo!: Was Long Covid ist

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Long Covid Awareness Day:Was Long Covid ist

Eine Ärztin tastet einen sitzenden Patienten an der Brust ab

Auch junge Menschen können Long Covid bekommen.

Quelle: zdf

Die Corona-Pandemie ist vorbei. Aber nicht für alle: Bis heute leiden einige Menschen noch an den Spätfolgen ihrer Covid-Erkrankung. Man nennt das "Long Covid". Auch Kinder und Jugendliche sind davon betroffen.

Einige Menschen mit Long Covid wünschen sich mehr Aufmerksamkeit und Hilfe. Der "Long Covid Awareness Day" am 15. März soll zeigen, wie es Betroffenen geht und welche Probleme sie haben.

Was Long Covid überhaupt für eine Krankheit ist und was man dagegen tun kann - hier im Überblick:

Mehr über Long Covid erfahrt ihr im Video :

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:Das ist Long Covid

Manchen Menschen geht es nach einer Coronainfektion länger nicht gut.
Erklärgrafik Long Covid

Diesen Text haben Johanna und Meike geschrieben.

Über dieses Thema berichtete logo! in der Sendung vom 15.03.2026.