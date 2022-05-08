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Summ, summ... alles über den Maikäfer!

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Summ, summ... alles über den Maikäfer!

...wobei so klein sind sie gar nicht: Sie werden bis zu drei Zentimeter lang! Damit gehören sie nicht nur zu den größten Käfern in Deutschland - einige sagen, sie gehören auch zu den hübschesten. Ob das stimmt, könnt ihr ja auf dem Foto selbst überprüfen - ganz viele andere Fakten findet ihr darunter!

Maikäfer krabbelt auf einem Ast
Quelle: dpa / Wolfgang Kumm

Was ein Maikäferjahr ist

Aber halt... bevor wir ganz viel über die Käfer lernen, müssen wir erstmal klären, wieso eigentlich genau jetzt - vor allem in diesem Jahr - der richtige Zeitpunkt dazu ist!

Dieses Jahr ist nämlich ein Maikäferjahr! Es soll dieses Jahr wieder besonders viele der Käfer geben - das heißt, mehr als sonst. An so richtige Maikäfer-Plagen, Schwärme von Käfern, die alles wegfressen - daran können sich wohl nur noch eure Großeltern erinnern. Der Einsatz von Gift gegen diese Plagen in den vergangenen Jahrzehnten hat ihnen ziemlich zugesetzt. Und auch chemische Pflanzenschutzmittel, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, haben dafür gesorgt, dass sie nicht mehr so häufig sind.

Trotzdem, Maikäfer gibt es immer noch - und weil sie erst nach drei bis fünf Jahren schlüpfen, gibt es sie in diesen Zeitabständen umso häufiger. Ab und zu kommt es sogar zu richtigen Massen an Maikäfern. Mehr darüber erfahrt ihr hier im Video:

Maikäfer-Grafik

Warum sie in manchen Jahren so häufig sind, erklären wir euch hier.

08.05.2022 | 1:17 min

Fakten über Maikäfer

...und hier könnt ihr richtig viel über sie lernen.

Fühler Maikäfer
Maikäfer in Nahaufnahme
Ein süßer und seltener Maikäfer an einem Zweig.
Engerlinge
Maikäfer bei Nacht
Maikäfer im Abflug
Fliegender Maikäfer
Maikäferplage
Schokomaikäfer werden hergestellt
Maikäfer zappelt auf dem Rücken

Fächer-Fühler

Schaut mal gaaanz genau hin: Die Fühler des Maikäfers bestehen aus ganz vielen kleinen Blättchen, die wie ein Fächer geformt sind. Deshalb gehört der Maikäfer zu den sogenannten Blatthornkäfern - das ist eine der vielfältigsten Insektenarten überhaupt: Zu ihnen gehören etwa 20.000 verschiedene Käferarten, darunter die größten der Welt wie die Goliath- und Herkuleskäfer.

Quelle: dpa

Diesen Text hat Meike geschrieben.

logo! hat in der Sendung am 6. Mai 2026 um 19.50 Uhr berichtet.