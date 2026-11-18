In den USA gibt es momentan viele Masernausbrüche. Wie das sein kann, was Masern sind und was gegen die Krankheit hilft.

Schnupfen, Fieber, fieser Ausschlag auf der Haut: Das sind typische Symptome von Masern, einer der ansteckendsten Krankheiten der Welt. Die Krankheit ist nicht nur nervig, sondern kann auch richtig gefährlich werden. Zum Beispiel kann sie zu einer Gehirnentzündung führen.

So kann der Hautausschlag aussehen, der von Masern kommt.

Mehr Masernfälle

Die USA erleben momentan den schlimmsten Masernausbruch seit mehr als 35 Jahren. Damit gelten sie nun nicht mehr als masernfreies Land. Das hat die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO) offiziell bekannt gegeben. Auch in anderen Regionen auf der Welt steigen die Ansteckungen mit dem Virus.

Das Problem: Immer weniger Menschen lassen sich gegen Masern impfen. Die Krankheitserreger haben deshalb immer leichteres Spiel. So kommt es zu den steigenden Ansteckungen.

Mit einer Impfung können sich Menschen davor schützen, die Krankheit überhaupt zu bekommen oder schwer krank zu werden:

logo! erklärt : Das passiert bei einer Impfung im Körper So funktioniert das Impfen. Video 1:08

Damit die Masern auf der Welt komplett ausgelöscht werden können, ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen dagegen impfen lassen. Seit ein paar Jahren gibt es deshalb in Deutschland ein Gesetz: das Masernschutzgesetz. Eure Eltern müssen deshalb in eurer Schule nachweisen, dass ihr ausreichend gegen Masern geschützt seid, zum Beispiel durch eine Impfung.