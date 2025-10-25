logo!-Bildergalerie: Wo Mikrochips drinstecken

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Bildergalerie:Wo Mikrochips drinstecken
Sie werden aus Halbleitern hergestellt und sind einfach in super vielen Geräten: Mikrochips. Ohne sie wären Toaster und Handy verloren. Einige Beispiele aus eurem Leben:
Sooo klitzeklein ...
... können Mikrochips sein - müssen sie aber nicht. Und: Jeder von uns braucht sie! Ohne sie würde vieles nicht funktionieren. Wo sie überall eingesetzt werden können, erfährst du hier!
