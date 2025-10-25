  3. Suche

logo!-Bildergalerie: Wo Mikrochips drinstecken

Bildergalerie:Wo Mikrochips drinstecken

Sie werden aus Halbleitern hergestellt und sind einfach in super vielen Geräten: Mikrochips. Ohne sie wären Toaster und Handy verloren. Einige Beispiele aus eurem Leben:

Produktion von Mikrochips

Sooo klitzeklein ...

... können Mikrochips sein - müssen sie aber nicht. Und: Jeder von uns braucht sie! Ohne sie würde vieles nicht funktionieren. Wo sie überall eingesetzt werden können, erfährst du hier!

Mikrochips werden aus Halbleitern gemacht - doch da gibt es gerade Probleme: