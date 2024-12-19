logo!: Der Mond ist älter als gedacht

Obwohl wir den Mond jeden Tag sehen und sogar schon Menschen auf ihm gelandet sind, wissen wir gar nicht so viel über ihn. Jetzt haben Forschende wieder etwas Neues herausgefunden: nämlich, dass der Mond älter ist als gedacht!

Der Mond ist noch ziemlich unerforscht. Quelle: IMAGO / ZUMA Press Wire / Reichwein / ZDF

Aber wie findet man heraus, wie alt der Mond ist? Mit ganz kleinen Teilen vom Mond, die Astronauten mit zur Erde gebracht haben. Man nennt das Gesteinsproben. Als Forschende diese Proben untersucht haben, haben sie festgestellt, dass ein ganz kleiner Teil davon älter ist als der Rest. Hä, wie kann das sein?

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Wie ist der Mond entstanden? Vor rund 4,5 Milliarden Jahren stieß die Protoerde, so hieß die Erde früher, mit einem anderen Himmelskörper namens "Theia" zusammen, der ungefähr so groß war wie der Mars. Bei diesem heftigen Zusammenstoß entstand der Mond - das sagen die meisten Forscher. Viele Forscher zweifeln aber auch an dieser Theorie. Quelle: colourbox.de

Wie alt ist der Mond denn jetzt?

Die Forschenden haben jetzt eine Erklärung, warum die Mond-Teile unterschiedlich alt sind: Einige Zeit, nachdem der Mond entstanden ist, ist er nochmal viel heißer geworden. So ist dann heißes Magma aus dem Inneren des Mondes an seine Oberfläche gekommen. Dort ist das Magma kalt geworden und hat eine Art Kruste um den Mond gebildet.

Die meisten Gesteinsproben vom Mond bestanden aus dieser Magma-Kruste. Jetzt kam raus: Das Gestein unter der Kruste ist zwischen 80 und 180 Millionen Jahre älter! Die Forschenden gehen deswegen jetzt davon aus, dass der Mond zwischen 4,43 bis 4,53 Milliarden Jahren alt ist.

Diesen Text hat Jana geschrieben.