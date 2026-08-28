Erst die Sonnenfinsternis – jetzt der Mond: Am 28. August wurde er über Deutschland dunkler. Frühaufsteher waren klar im Vorteil. Warum? Erfahrt ihr hier!

Mondfinsternis Quelle: action press/Thomas Wieck

Am 28. August hat's sich gelohnt, mal wieder nach oben in den Himmel zu schauen: Da gab´s eine partielle Mondfinsternis. Partiell ...? Das bedeutet teilweise. Der Mond war nicht komplett verfinstert, sondern nur zu einem Teil. 🌘

Die „Anordnung“ bei einer Mondfinsternis ist in etwa so: Sonne – Erde – Mond. Die Erde steht also dazwischen und wirft ihren Schatten auf den Mond! Dadurch wird ein immer größerer Teil des Mondes dunkel. 🌘

Der frühe Vogel sieht die Mondfinsternis 🐦

Zu sehen war das Spektakel ab 04.33 Uhr morgens. So richtig spannend wurde es zwischen fünf und halb sieben Uhr früh. 🕔🕕

In München war der Himmel klar und es war so dunkel, dass man die partielle Mondfinsternis gut sehen konnte. Quelle: dpa / Peter Kneffel

Hier die wichtigsten Uhrzeiten der Mondfinsternis: ab 03.23 Uhr: Der Mond wurde nur leicht dunkler . Das sieht man aber kaum.

Der Mond wurde . Das sieht man aber kaum. ab 04.33 Uhr: Die partielle Mondfinsternis hat begonnen . Ein Teil des Mondes wird sichtbar dunkler.

. Ein Teil des Mondes wird sichtbar dunkler. ab 06.12 Uhr: Die Mondfinsternis war am stärksten ! 🎉

Die Mondfinsternis war ! 🎉 ab 06.30 Uhr: Der Mond ging langsam unter.

Die Mondfinsternis hat in ganz Deutschland zur selben Zeit begonnen. Allerdings: Wie gut man sie sehen konnte, hing davon ab, wo man wohnt! Denn im Osten und Norden Deutschlands wird es morgens früher hell und dann ist der Mond nicht mehr so gut zu sehen. 🧐 Im Nordosten Deutschlands ist die Mondfinsternis also früher vorbei. 🤓

In der türkischen Stadt Istanbul war zur Zeit der Mondfinsternis schon die Sonne aufgegangen. Deshalb schimmert der Mond nur leicht. Quelle: ddp

Mondfinsternis mit SoFi-Brille? ... no worries! Die konnte easy in der Schublade bleiben! Eine Mondfinsternis könnt ihr ganz ohne Schutzbrille anschauen. Was sich aber lohnt: Ein Fernglas! Dann kann man noch besser beobachten, wie der Erdschatten langsam über den Mond wandert! 😉

Diesen Text hat Hannah geschrieben.

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13.08.2026 | 1:26 min