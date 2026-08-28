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Partielle Mondfinsternis für Frühaufsteher

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Mondfinsternis:Schon wieder ein Himmelsereignis?!

Erst die Sonnenfinsternis – jetzt der Mond: Am 28. August wurde er über Deutschland dunkler. Frühaufsteher waren klar im Vorteil. Warum? Erfahrt ihr hier!

Mondfinsternis und ein Fragezeichen

Mondfinsternis

Quelle: action press/Thomas Wieck

Am 28. August hat's sich gelohnt, mal wieder nach oben in den Himmel zu schauen: Da gab´s eine partielle Mondfinsternis. Partiell ...? Das bedeutet teilweise. Der Mond war nicht komplett verfinstert, sondern nur zu einem Teil. 🌘

Die „Anordnung“ bei einer Mondfinsternis ist in etwa so: Sonne – Erde – Mond. Die Erde steht also dazwischen und wirft ihren Schatten auf den Mond! Dadurch wird ein immer größerer Teil des Mondes dunkel. 🌘

Der frühe Vogel sieht die Mondfinsternis 🐦

Zu sehen war das Spektakel ab 04.33 Uhr morgens. So richtig spannend wurde es zwischen fünf und halb sieben Uhr früh. 🕔🕕

Vor einem schwarzen Hintergrund ist die Sichel des Mondes zu erkennen, vor die sich ein Schatten gelegt hat.

In München war der Himmel klar und es war so dunkel, dass man die partielle Mondfinsternis gut sehen konnte.

Quelle: dpa / Peter Kneffel

  • ab 03.23 Uhr: Der Mond wurde nur leicht dunkler. Das sieht man aber kaum.
  • ab 04.33 Uhr: Die partielle Mondfinsternis hat begonnen. Ein Teil des Mondes wird sichtbar dunkler.
  • ab 06.12 Uhr: Die Mondfinsternis war am stärksten! 🎉
  • ab 06.30 Uhr: Der Mond ging langsam unter.

Die Mondfinsternis hat in ganz Deutschland zur selben Zeit begonnen. Allerdings: Wie gut man sie sehen konnte, hing davon ab, wo man wohnt! Denn im Osten und Norden Deutschlands wird es morgens früher hell und dann ist der Mond nicht mehr so gut zu sehen. 🧐 Im Nordosten Deutschlands ist die Mondfinsternis also früher vorbei. 🤓

Die Hagia Sofia ist zu sehen im Morgengrauen, klarer H immel und eien leicht rötlich-orangefarben schimmernde Sichel des Mondes, über die ein Vogel fliegt.

In der türkischen Stadt Istanbul war zur Zeit der Mondfinsternis schon die Sonne aufgegangen. Deshalb schimmert der Mond nur leicht.

Quelle: ddp

... no worries! Die konnte easy in der Schublade bleiben! Eine Mondfinsternis könnt ihr ganz ohne Schutzbrille anschauen. Was sich aber lohnt: Ein Fernglas! Dann kann man noch besser beobachten, wie der Erdschatten langsam über den Mond wandert! 😉

Diesen Text hat Hannah geschrieben.

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