Charts 2025: Welcher Song war euer Favorit?

Kinderreporter-Interview:Alice trifft Sänger bac
... und fragt ihn, warum er als Schüler aus dem Musikunterricht geflogen ist.
Video2:33
🎵 Die offiziellen Charts von GfK Entertainment zeigen, welche Songs in Deutschland am beliebtesten sind. Und was war euer größter Hit in diesem Jahr? Wir haben euch gefragt. 😊
Ich liebe Wincent Weiss!!!!
Nina Chuba, billi eilish, Provinz, Dua Lipa und Olivia Rodrigo
Du fehlst hier von BAC
Be Mine von KAMRAD