logo!: 5 spannende Fakten über Nashörner

Manche haben eins, andere zwei: Die Rede ist von den Hörnern der Nashörner. Sie nutzen sie eher weniger zum Kämpfen, sondern meist zum Graben nach Wasser. Ihre Hörner sind der Grund, warum sie oft von Wilderern gejagt und getötet werden. Zwar besteht das Horn, genau wie unsere menschlichen Fingernägel, nur aus dem Stoff Keratin. Doch viele Menschen vor allem in asiatischen Ländern glauben, dass es besondere Heilkräfte hätte. Deshalb wird das Horn dort illegal, also obwohl es verboten ist, verkauft. Dafür wird es zu Pulver verarbeitet und dann in Medikamente oder Nahrungsmittel gemischt. Bisher konnte aber gar nicht bewiesen werden, dass die Inhalte des Horns eine heilende Wirkung haben. Tierschutzorganisationen setzen sich dafür ein, dass die Jagd auf Nashörner aufhört.