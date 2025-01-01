  3. Suche

Neujahr - der erste Tag im Jahr

Neujahr - der erste Tag im Jahr

Die ganze Nacht lang wurde das neue Jahr gefeiert - oft mit buntem Feuerwerk und lauten Knallern. Doch wegen der Zeitverschiebung stiegen die Raketen nicht überall gleichzeitig in den Himmel. Als es in Deutschland noch mitten am Tag war, feierten die Menschen auf Samoa, in Neuseeland, Australien, Japan und anderen asiatischen Ländern bereits in das neue Jahr.

Große Silvesterpartys fanden in Städten wie Hamburg und Berlin statt. Tausende kamen zum Beispiel ans Brandenburger Tor und zählten gemeinsam die letzten Sekunden bis Mitternacht herunter. Als letztes feiern die Menschen auf Hawaii ins neue Jahr - da ist es in Deutschland bereits 11 Uhr vormittags.

So feiern andere Länder Silvester und Neujahr

Spätere Neujahrsfeiern

Doch die Neujahrsfeiern sind nicht vorbei: Viele Chinesen feiern den Jahreswechsel an einem Tag zwischen dem 17. Februar und dem 3. März - je nachdem, wann Neumond ist. Und für viele Menschen in Thailand beginnt das neue Jahr sogar erst im April. Im Iran und in Afghanistan findet erst am 21. März das Neujahrsfest statt – pünktlich zum Frühlingsbeginn. Die unterschiedlichen Termine haben mit verschiedenen Religionen, Kulturen und Kalendern der Menschen zu tun.

