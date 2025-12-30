  3. Suche

Obdachlos in der Kälte: logo! erklärt Gefahr und Hilfe

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

3 Tipps:Wie obdachlosen Menschen geholfen werden kann

Viele Menschen, die obdachlos sind, übernachten auf der Straße – auch im Winter. Warum das besonders gefährlich ist und wie ihr obdachlosen Menschen helfen könnt.

Archv: Es schneit, auf dem Boden liegt Schnee. Das Lager eines Obdachlosen in Hamburg ist eingeschneit.

Besonders im Winter ist es für viele obdachlose Menschen schwer.

Quelle: dpa

Bestimmt habt ihr schonmal Menschen gesehen, die auf der Straße übernachtet haben, zum Beispiel auf einer Parkbank oder unter einer Brücke. Oft sind diese Menschen obdachlos. Das bedeutet, dass sie keine feste Wohnung haben.

Sie haben aus verschiedenen Gründen kein Geld für eine eigene Wohnung. Besonders im Winter leiden viele Menschen, die kein Zuhause haben. Für sie kann Kälte sogar lebensgefährlich sein.

So wird Menschen ohne Zuhause geholfen

Es gibt verschiedene Hilfsstellen für Obdachlose. In Obdachlosenheimen beispielsweise bekommen Menschen ohne Zuhause kostenlos oder für weniger Geld Essen, Kleidung und einen Schlafplatz. Oft sind Obdachlosenheime aber sehr voll, so dass Streit entsteht. Deswegen leben manche dann lieber auf der Straße.

Außerdem gibt es auch sogenannte Kältebusse. Sie fahren im Winter in Städten herum und schauen, wie sie obdachlosen Menschen helfen können: beispielsweise mit warmem Essen oder Decken.

3 Tipps, wie ihr Obdachlosen helfen könnt

Jeder kann Obdachlosen etwas Gutes tun, zum Beispiel so:

Über das Thema hat logo! in der Sendung vom 30.12.2025 berichtet:

Böllern? Ja oder nein?

Die Themen: Böllern - ja oder nein? / logo! erklärt: Diskussion um Böllerverbot / Kältebus / Vierschanzentournee / Glücksbringer - Moderation: Maral

30.12.2025 | 10:31 min

Diesen Text haben Teresa, Maral und Fränzi geschrieben. Er wurde zuerst am 13.01.2024 veröffentlicht.

Mehr zum Thema:

  1. Ein grafischer Bus, darin Fotos mit Teresa, wie sie mithilft.

    logo!:Ein Bus, der Obdachlosen hilft!

    Video2:22
  2. Obdachloser liegt mit Schlafsack am Boden, daneben Ausrufezeichen

    logo!:Warum Menschen obdachlos werden

    Video1:12