Viele Menschen, die obdachlos sind, übernachten auf der Straße – auch im Winter. Warum das besonders gefährlich ist und wie ihr obdachlosen Menschen helfen könnt.

Besonders im Winter ist es für viele obdachlose Menschen schwer. Quelle: dpa

Bestimmt habt ihr schonmal Menschen gesehen, die auf der Straße übernachtet haben, zum Beispiel auf einer Parkbank oder unter einer Brücke. Oft sind diese Menschen obdachlos. Das bedeutet, dass sie keine feste Wohnung haben.

Sie haben aus verschiedenen Gründen kein Geld für eine eigene Wohnung. Besonders im Winter leiden viele Menschen, die kein Zuhause haben. Für sie kann Kälte sogar lebensgefährlich sein.

So wird Menschen ohne Zuhause geholfen

Es gibt verschiedene Hilfsstellen für Obdachlose. In Obdachlosenheimen beispielsweise bekommen Menschen ohne Zuhause kostenlos oder für weniger Geld Essen, Kleidung und einen Schlafplatz. Oft sind Obdachlosenheime aber sehr voll, so dass Streit entsteht. Deswegen leben manche dann lieber auf der Straße.



Außerdem gibt es auch sogenannte Kältebusse. Sie fahren im Winter in Städten herum und schauen, wie sie obdachlosen Menschen helfen können: beispielsweise mit warmem Essen oder Decken.

3 Tipps, wie ihr Obdachlosen helfen könnt

Jeder kann Obdachlosen etwas Gutes tun, zum Beispiel so:

1. Freundlich und respektvoll sein Viele Obdachlose fühlen sich von der Gesellschaft ausgeschlossen. Zu Kälte, Hunger und der Armut kommt oft noch dazu, dass ihnen auch der Kontakt zu anderen Menschen fehlt. Deshalb freuen sich viele über ein freundliches Lächeln. Das zeigt auch Respekt gegenüber dem Menschen. Wenn man einfach vorbeigeht oder sich wegdreht, kann das herablassend wirken – und das Gefühl mag niemand. 2. Im Notfall die 112 anrufen Wenn ihr das Gefühl habt, es geht einem obdachlosen Menschen nicht gut, ist es okay, ihn anzusprechen oder zu wecken, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist oder er Hilfe braucht. Das könnt ihr zum Beispiel gemeinsam mit euren Eltern machen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es dem Menschen gut geht, weil er zum Beispiel nicht mehr ansprechbar ist, solltet ihr die Notrufnummer 112 anrufen. 3. Die Nummer vom Kältebus speichern In vielen Städten gibt es Kältebusse, die durch die Städte fahren und so Obdachlose vor dem Erfrieren retten. Ihr könnt die Nummer für den Kältebus in eurer Stadt oder eurer Region mit euren Eltern im Internet raussuchen und abspeichern. Dort könnt ihr dann anrufen, wenn ihr Hilfe für einen Obdachlosen holen möchtet. Wenn die Person aber nicht mehr ansprechbar ist, solltet ihr auf jeden Fall sofort die 112 wählen.



Wir haben euch ein paar Nummern der Kältebusse in verschiedenen Städten rausgesucht:

Berlin: 030/690 333 690

030/690 333 690 Hamburg: 0151/65 68 33 68

0151/65 68 33 68 München: 089/2000 458 0

089/2000 458 0 Köln: 0162/ 4608 745

0162/ 4608 745 Frankfurt: 069/431 414

069/431 414 Stuttgart: 0711/ 219 547 76

Über das Thema hat logo! in der Sendung vom 30.12.2025 berichtet:

Die Themen: Böllern - ja oder nein? / logo! erklärt: Diskussion um Böllerverbot / Kältebus / Vierschanzentournee / Glücksbringer - Moderation: Maral 30.12.2025 | 10:31 min