Keine Großeltern, kein Problem! Einfach ausleihen

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Oma und Opa ausleihen?!:Keine Großeltern? Kein Problem!
Keine Oma und keine Opa oder die Großerltern leben zu weit weg? Für Joleen kein Problem. Sie ist 11 Jahre alt und hat Leihgroßeltern. logo! zeigt euch, was das bedeutet.
Was macht ihr am liebsten mit Oma und Opa? Und wären Leihgroßeltern auch was für euch? Schreibt's in die Kommentare!
Kommentare
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36 Kommentare
- Sophie 🤸🏼♀️
Also beide meine Oma und Opa wohnen eine Stunde entfernt aber kommt ihr erklären wie das ,mit den Wunsch Oma und Opa funktioniert weil kann man dann zu irgendwelchen random Leuten gehen und sagen ihr seid jetzt meine Oma und Opa oder was?
- 🌎
Meine Oma und meine andere Oma und mein Opa wohnen in meiner Nähe sber meinen anderen Opa hab ich erst 3,5 mal gesehen und er wohnt so eine Stunde weg
- Cocos🥥
Meine Großektern wohnen weit weg aber in den Ferien beusuchen wir sie immer... ich mag es gerne mit meiner Oma Romme zu spielen
- Luisa
Ich habe Großeltern aber meine Eltern haben gerade Streit mit meinen Großeltern weil mein Opa meine Mutter beleidigt hat😭