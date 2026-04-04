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Wichtige Feiertage: Das macht ihr an Ostern

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Wichtige Feiertage:Das macht ihr an Ostern

Ein Junge mit einem ZDF-Mikrofon, im Hintergrund sind Symbolbilder von einer Blumenwiese und Osterdekoration

Eier suchen, die Familie treffen, einen Ostergottesdienst besuchen oder einfach die Ferien genießen - was verbindet ihr mit Ostern? Schreibt es uns!

Über dieses Thema haben wir in der logo!-Sendung vom 03. April 2026 berichtet.

Kommentare

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16 Kommentare
  • Thea
    Wir suchen mit unserer Familie Ostereier und manchmal gehen wir in die Osternacht
  • Maya
    Wir suchen kleine Geschenke und Schoko Osterhasen (Wieso sind das eigentlich Hasen ?)
  • Schnurri
    Ich finde schön, dass man klappern gehen kann. Die Osternacht ist ein großes Highlight und lohnt sich zu besuchen, besonders als Messdiener 😉. Dann genieße ich das Beisammensein der Familie. Das ein oder andere Geschenk ist auch ganz nett 🌸
  • Maya
    Wir suchen kleine Geschenke und Schoko Osterhasen (Wieso sind das eigentlich Hasen ?)