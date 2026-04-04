logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Wichtige Feiertage:Das macht ihr an Ostern
Eier suchen, die Familie treffen, einen Ostergottesdienst besuchen oder einfach die Ferien genießen - was verbindet ihr mit Ostern? Schreibt es uns!
Über dieses Thema haben wir in der logo!-Sendung vom 03. April 2026 berichtet.
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
16 Kommentare
- Thea
Wir suchen mit unserer Familie Ostereier und manchmal gehen wir in die Osternacht
- Maya
Wir suchen kleine Geschenke und Schoko Osterhasen (Wieso sind das eigentlich Hasen ?)
- Schnurri
Ich finde schön, dass man klappern gehen kann. Die Osternacht ist ein großes Highlight und lohnt sich zu besuchen, besonders als Messdiener 😉. Dann genieße ich das Beisammensein der Familie. Das ein oder andere Geschenk ist auch ganz nett 🌸
- Maya
Wir suchen kleine Geschenke und Schoko Osterhasen (Wieso sind das eigentlich Hasen ?)