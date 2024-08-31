logo!: Die Parteien im Bundestag

In Deutschland können alle Menschen, die wählen gehen, in der Politik mitbestimmen. Die Politikerinnen und Politiker, die sie wählen, entscheiden dann stellvertretend für das deutsche Volk über viele Dinge. Das tun sie zum Beispiel im Bundestag. Die Politikerinnen und Politiker im Bundestag nennt man Abgeordnete. Sie kommen aus verschiedenen Parteien.
Hier stellen wir euch die Parteien und Gruppen, die im Bundestag vertreten sind vor. Ein paar Beispiele für Themen, die den Parteien wichtig sind, haben wir euch herausgesucht.
SPD ist die Abkürzung für "Sozialdemokratische Partei Deutschlands". Die SPD ist eine der größten politischen Parteien in Deutschland. Sie ist Teil der Regierung und hat fast 400.000 Mitglieder. Und sie ist eine der ältesten Parteien in Deutschland - es gibt sie bereits seit mehr als 150 Jahren.
Die wichtigsten Themen der SPD:
Zu den Grundsätzen der SPD gehören Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität.
Solidarität: Dasbedeutet, dass sich die Menschen in Deutschland gegenseitig unterstützen.
Gerechtigkeit: Alle Menschen sollen fair behandelt werden. So sollten Menschen mit wenig Geld die gleichen Rechte und Chancen haben, ein gutes Leben zu führen wie reiche Menschen.
Faire Bezahlung: Die Partei will sich zum Beispiel auch dafür einsetzen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Fabriken und Firmen fair bezahlt werden, damit alle von ihrer Arbeit gut leben können.
Die Partei Bündnis 90/Die Grünen hat etwas mehr als 125.000 Mitglieder. Die Grünen sind ebenfalls Teil der Regierung.
Die wichtigsten Themen der Grünen:
Umweltschutz: Das wichtigste Ziel der Grünen ist es, die Umwelt - also Pflanzen, Tiere, Landschaft und Klima - zu schützen.
Aus für Kohlekraftwerke: Die Grünen wollen zum Beispiel, dass Deutschland Kohlekraftwerke abschaltet, weil diese zum Klimawandel beitragen. Und sie wollen, dass in Deutschland möglichst schnell Strom zum Beispiel aus Wind, Sonne oder Wasser gewonnen wird.
Gegen Benachteiligung: Politikerinnen und Politiker der Grünen setzen sich außerdem stark gegen die Benachteiligung von Frauen und anderer Gruppen wie Menschen mit ausländischer Herkunft oder Homo- und Transsexuelle ein.
CDU ist eine Abkürzung für "Christlich Demokratische Union". Auch sie ist eine der größten Parteien in Deutschland und hat fast 400.000 Mitglieder. CSU ist die Abkürzung für "Christlich Soziale Union". Die Besonderheit: Die Partei CSU gibt es nur in Bayern, die CDU gibt es nicht in Bayern, aber in allen anderen Bundesländern. In der deutschlandweiten Politik bilden die beiden Parteien eine gemeinsame Gruppe, die auch "die Union" genannt wird.
Die wichtigsten Themen der Union:
Starke Wirtschaft: Für die CDU/CSU ist es besonders wichtig, dass die Wirtschaft in Deutschland gut funktioniert und dass viele Menschen in Deutschland Arbeit haben.
Firmen unterstützen: Die Union will mit ihrer Politik deshalb Firmen und Fabriken unterstützen, damit diese gut verdienen und viele Arbeitsplätze für die Menschen schaffen können.
Für alle Menschen: Die Unions-Parteien bezeichnen sich auch als Volksparteien. Das bedeutet, dass sie mit ihren Themen und Zielen alle Menschen in Deutschland ansprechen und vertreten wollen.
Christliche Werte: Die spielen für die CDU/CSU eine wichtige Rolle. Aber sie wollen trotzdem offen für alle Menschen in Deutschland sein - auch wenn sie einer anderen oder keiner Religion angehören.
Konservativ: CDU/CSU werden auch oft als "konservative" Parteien bezeichnet. Das bedeutet, dass die Parteien grundsätzlich zufrieden damit sind, wie zum Beispiel die Gesellschaft in Deutschland funktioniert. Ihr Ziel ist es, das zu bewahren und größere Änderungen nur zu unterstützen, wenn sie notwendig scheinen.
AfD ist die Abkürzung für den vollen Namen der Partei: "Alternative für Deutschland". Die Partei hat fast 50.000 Mitglieder in Deutschland.
Die wichtigsten Themen der AfD:
Tradition der deutschen Kultur bewahren: Die Religion Islam gehört für die AfD deshalb nicht zu Deutschland. Durch zu viel Rücksicht auf den Islam könne Deutschland seine Kultur verlieren, schreibt die AfD in ihrem Parteiprogramm 2021.
Strenge Regeln für Einwanderung: Die AfD fordert strengere Regeln und Gesetze dafür, ob Menschen aus anderen Ländern für längere Zeit nach Deutschland kommen können.
Mehr entscheiden: Die AfD will, dass Deutschland in Zukunft wieder mehr alleine entscheiden kann - ohne sich bei vielen Entscheidungen erst mit den anderen Ländern der Europäischen Union abstimmen oder sich an Regeln der EU halten zu müssen.
Mitmachen: Die Partei fordert, dass Menschen in Deutschland in Zukunft bei politischen Entscheidungen direkt mitmachen können.
Familien schützen: Die AfD will, dass Familie in Deutschland besonders geschützt wird. Damit meint die AfD die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern.
Gegen Klimaschutz: Die Partei will sich nicht für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzen. Denn: Die Partei bezweifelt, dass vor allem Menschen für den Klimawandel verantwortlich sind. Die AfD ist der Meinung, dass sich das Klima schon immer wandelt und man deshalb nichts dagegen unternehmen müsse.
Die Partei "Die Linke" hat mehr als 50.000 Mitglieder.
Die wichtigsten Themen der Linken:
Gegen Armut: "Die Linke" möchte, dass Reichtum und Besitz gerechter verteilt sind in Deutschland. Denn derzeit sind wenige Menschen sehr reich und ein großer Teil der Menschen hat nur wenig Geld.
Mehr Gerechtigkeit: Der Partei ist besonders wichtig, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben, ein gutes Leben zu führen. Auch Menschen, die keine Arbeit haben oder schon Rente bekommen, sollen genug Geld zum Leben haben, fordert "Die Linke". Besonders reiche Menschen sollen deshalb höhere Steuern zahlen - also mehr von ihrem Geld abgeben.
Frieden: Außerdem ist "der Linken" der Frieden in der Welt wichtig. Deshalb will sie deutschen Firmen auch verbieten, Waffen in andere Länder zu verkaufen und sie ist dagegen, dass deutsche Soldaten im Ausland eingesetzt werden.
NATO-Gegner: Die Linke möchte, dass sich das Militärbündnis NATO auflöst und dafür ein anderes Bündnis gegründet wird.
Außerdem gibt es noch viele weitere Parteien, die in Deutschland bei Wahlen antreten. Sie sind im Moment nicht im Bundestag. Teilweise sind sie aber in Landtagen in den Bundesländern, in Stadt- und Gemeinderäten oder im Europaparlament vertreten. Diese Parteien setzen sich für ganz unterschiedliche Dinge ein und haben ganz verschiedene politische Ziele.
Kritik an den Parteien
Dass die Parteien, die im Bundestag vertreten sind, kritisiert werden, kommt häufig vor. Klar, nicht alle finden deren Ideen und ihre Art, Politik zu machen, gut. Besonders häufig werden Parteien kritisiert, die in der Regierung sind. Besonders viel Kritik gibt es an der AfD.
Die anderen Parteien im Bundestag werfen der AfD vor, dass ihre politischen Ziele im Laufe der Zeit extremer geworden seien. Sie wollen deshalb nicht mit der AfD im Bundestag oder in den Landesparlamenten in einer Koalition zusammenarbeiten. Sie begründen das zum Beispiel damit, dass es in der AfD Menschen gebe, die rechtsextreme Ansichten hätten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Es soll Informationen darüber sammeln, ob die AfD zum Beispiel der Demokratie, den Menschenrechten oder dem Staat schaden will.