logo!: Die Parteien im Bundestag

Die anderen Parteien im Bundestag werfen der AfD vor, dass ihre politischen Ziele im Laufe der Zeit extremer geworden seien. Sie wollen deshalb nicht mit der AfD im Bundestag oder in den Landesparlamenten in einer Koalition zusammenarbeiten. Sie begründen das zum Beispiel damit, dass es in der AfD Menschen gebe, die rechtsextreme Ansichten hätten.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Es soll Informationen darüber sammeln, ob die AfD zum Beispiel der Demokratie, den Menschenrechten oder dem Staat schaden will.