Ab Samstag gibt’s ein seltenes Himmelsspektakel: eine Planetenparade! Bei klarer Sicht seht ihr Jupiter, Saturn, Venus und Merkur mit bloßem Auge.

Sechs auf einen Streich

Sternegucker aufgepasst! Wir haben hier was ganz Besonderes für euch: Ab Samstag gibt es eine ganz besondere Planetenkonstellation am Himmel. Gleich sechs Planeten stehen in einer Reihe am Himmel: Jupiter, Uranus, Neptun, Venus, Saturn und Merkur! Das nennt man eine Planetenparade oder planetare Konjunktion. Zwei oder drei Planeten lassen sich häufiger zusammen beobachten - aber mehr als fünf, das tritt nur alle zehn bis fünfzehn Jahre auf.

So seht ihr das seltene Himmelsspektakel! 27.02.2026 | 1:37 min

So könnt ihr die Planetenparade beobachten

Das Wichtigste beim Sternegucken ist natürlich gute Sicht. Also, je wolkenloser, desto besser. Dann gilt es, einen möglichst dunklen Ort aufzusuchen, also wo wenig Licht durch Straßenlaternen oder Straßen hinkommt. Am besten könnt ihr die Planeten etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang sehen. Uranus und Neptun könnt ihr allerdings nur mit einem Teleskop oder einem Fernrohr sehen.

Die Planetenparade erzählt die Geschichte unseres Sonnensystems. Das ist nämlich aus ziemlich viel Gestein und Staub entstanden, die um die Sonne gekreist sind. Daraus formten sich die Planeten: Die vier aus Gestein, Merkur, Venus, Erde, Mars, blieben eher nah bei der Sonne, sie bilden das Innere des Sonnensystems. Die vier Gasplaneten Saturn, Uranus und Neptun und Jupiter verzogen sich eher an den äußeren Rand. Weil sie alle unterschiedlich schnell um die Sonne kreisen, sind sie nicht immer gleich weit voneinander entfernt und deshalb auch nicht immer alle von der Erde aus zu sehen. Ein Planet leuchtet nämlich nicht von selbst, so wie ein Stern. Man kann ihn nur sehen, wenn er von der Sonne angestrahlt wird. Wenn um euren Kopf jetzt nur noch Planeten schwirren - hier gibt's mehr Weltraum-Infos zum Nachlesen:

