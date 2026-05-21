Podcast - logo! zum Mitnehmen

Mit dem Podcast könnt ihr die logo!-Sendungen ganz einfach auf euer Smartphone oder Tablet kopieren. Der Vorteil: Ihr könnt sie unterwegs anschauen, auch wenn ihr nicht im Internet seid.

Ihr könnt die logo!-Sendungen auf dem Handy, Tablet oder Computer schauen. Quelle: imago

Wie ihr den Podcast auf euer Gerät bekommt

Ihr braucht zunächst einen Internetzugang und eine Podcast-Software, also ein Programm für Podcasts. Damit könnt ihr aktuelle Podcasts im Internet suchen und herunterladen. Es gibt verschiedene Programme, die das können; die meisten sind kostenlos. Wie ihr den Podcast bekommt, hängt davon ab, welches Gerät ihr nutzt.

Mit Tablet oder Handy: Am einfachsten ist es, eine App dafür auf euer Handy oder Tablet zu laden. Wenn ihr eine Podcast-App auf eurem Tablet oder Handy habt, dann sucht ihr dort einfach nach "logo!". Wenn ihr dann auf "Abonnieren" tippt, werden immer automatisch die neuesten logo!-Sendungen auf euer Gerät geladen - solange ihr im Internet seid. Mit einem Computer oder Laptop: Wenn ihr einen Podcast auf euren Computer laden wollt, dann müsst ihr euch erst auf eurem Computer ein Podcast-Programm installieren. Öffnet dann dieses Programm und kopiert euch den folgenden Link: https://www.zdf.de/rss/podcast/video/zdf/kinder/logo und fügt ihn in euer Podcast-Programm ein. Dann laden sich jeden Tag die aktuellen logo!-Sendungen auf euren Computer. Außerdem gibt es die logo!-Sendungen als Audio-Podcast, also einfach nur zum Hören. Dafür müsst ihr folgenden Link für euer Programm verwenden: https://www.zdf.de/rss/podcast/audio/zdf/kinder/logo

Was Podcast bedeutet

Podcast ist ein Wort, das sich aus dem Namen für einen MP3-Spieler (iPod) und dem englischen Wort Broadcasting (Rundfunk) zusammensetzt. Als Podcast bezeichnet man Audio- und Video-Dateien, die man automatisiert auf verschiedene Geräte überspielen kann.

Wann sind die Podcasts einer logo!-Sendung abrufbar?

Die Podcasts gibt es immer sehr bald nach der Sendung. Also meistens innerhalb von 30 bis 60 Minuten.

Tipp für euch!