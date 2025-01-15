logo!: Wer Elon Musk ist

Geboren und aufgewachsen ist Musk in Südafrika. Schon seine Kindheit war ungewöhnlich: Schon als Kind lernte er Programmiersprachen. Das sind Zeichen, mit denen man Programme auf dem Computer baut. Und das hat Musk direkt in die Tat umgesetzt: Mit 12 Jahren erfand er ein Computerspiel. Für sein Physikstudium zog er in die USA, wo er auch heute noch lebt.

Deshalb wird er kritisiert:

Eins steht fest: Elon Musk will die Welt verändern. Darum nennen ihn viele seiner Fans Genie. Doch neben der Begeisterung gibt es auch viel Kritik: Zum Beispiel daran, wie er als Chef mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Er erwartet zum Beispiel von seinen Angestellten, dass sie lange und viel arbeiten, auch am Wochenende – und den Job sogar über ihr Privatleben stellen. Aber es gibt noch weitere Punkte, wehalb ihn viele kritisieren.