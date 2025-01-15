logo!: Wer Elon Musk ist

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Wer Elon Musk ist
Mit nur 31 Jahren schon Multimillionär? Es gibt zwar viele Menschen, die das gerne wären, aber nur wenige können es auch wirklich über sich sagen. Einer davon ist Elon Musk (sprich: "Ihlon Mask"). Seitdem sind zwei Jahrzehnte vergangen: Inzwischen ist er 53 Jahre alt und nicht nur der reichste Mensch der Welt, sondern auch einer der bekanntesten Firmenchefs. Wir stellen ihn euch vor - und erklären, warum es auch viel Kritik an ihm gibt.
Tesla, SpaceX, X - hinter diesen Unternehmen steht Elon Musk.
Deshalb wird er kritisiert:
Eins steht fest: Elon Musk will die Welt verändern. Darum nennen ihn viele seiner Fans Genie. Doch neben der Begeisterung gibt es auch viel Kritik: Zum Beispiel daran, wie er als Chef mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Er erwartet zum Beispiel von seinen Angestellten, dass sie lange und viel arbeiten, auch am Wochenende – und den Job sogar über ihr Privatleben stellen. Aber es gibt noch weitere Punkte, wehalb ihn viele kritisieren.
