Wut gegen ICE - was ist da los?

"ICE raus" - das fordern diese Demonstrantinnen und Demonstranten in Minneapolis. Quelle: AFP

In den USA sind seit dem 07. Januar viele Menschen sehr wütend - ganz besonders in der Stadt Minneapolis. Denn an diesem Tag wurde dort eine Frau von einem Agenten der Behörde ICE erschossen. Die ICE-Agenten und auch die Regierung der USA sagen: Die Frau wollte einen der Agenten anfahren.

Aber: Es gibt mehrere Videos von Zeugen. In denen sieht es viel mehr so aus, als würde die Frau wegfahren - und nicht auf den Agenten zu.

Was der Name "ICE" bedeutet "ICE" steht für "United States Immigration and Customs Enforcement", das bedeutet etwa: "Behörde für Einwanderung und Zoll der Vereinigten Staaten".

Seitdem gibt es in Minneapolis immer wieder Demonstrationen gegen ICE. Mit Trillerpfeifen und Trommeln zeigen die Menschen ihre Trauer und Wut. Um ein Zeichen gegen ICE zu setzen, haben zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler den Unterricht verlassen. Nicht nur in Minneapolis, auch in den ganzen USA wird immer wieder über ICE gestritten.

Was die Behörde genau macht und welche Probleme es gibt, erfahrt ihr im Video!

In den USA gibt es viele Diskussionen um das Verhalten der ICE-Agenten. 11.02.2025 | 1:33 min