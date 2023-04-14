logo!: Regenwald - Warum er so wichtig für uns ist

So viele Grüntöne, dass man sie gar nicht zählen kann: Vor tausenden von Jahren war die Erde mit riiiiiesigen Flächen Regenwald bedeckt. Doch in den vergangenen Jahren wurde so viel zerstört, dass heute weniger als die Hälfte davon übrig ist: Große Teile des Waldes wurden abgeholzt oder abgebrannt.