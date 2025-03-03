Gibt es in eurer Stadt heute einen Rosenmontagsumzug? Seid ihr auch dabei, schaut euch die Wägen an und sammelt richtig viele Bonbons? Schreibt uns in die Kommentare!

Herrscht heute in vielen Städten in Deutschland, denn es ist Rosenmontag! Auf den Umzügen gibt es Wagen, die bunt dekoriert sind, und viele Menschen in Kostümen. Quelle: IMAGO / Political-Moments

Die größten Umzüge gibt es heute in Köln, Düsseldorf und Mainz. Bei diesen Umzügen laufen mehr als 9.000 Menschen mit - und in Köln kommen rund eine Million Menschen zum Zuschauen und auch in Düsseldorf und Mainz sind mehr als eine halbe Million Menschen mit dabei.

Wieso der Rosenmontag Rosenmontag heißt

Der Rosenmontag ist damit der Höhepunkt der Karnevalstage. Den ersten Rosenmontagszug gab es im Jahr 1823 in Köln. Seinen Namen verdankt der Umzug aber nicht etwa blühenden Rosen, sondern einer Gruppe, die den ersten Fastnachtszug in Köln geplant hat: Die "Rosenmontagsgesellschaft".

Diese Gruppe traf sich am Montag nach dem Tag, den die Kirche "Rosensonntag" nennt. Die Gruppe nannte sich aus Spaß "Rosenmontagsgesellschaft". So wurde aus ihrem Karnevalsumzug der Rosenmontagszug, obwohl der mit dem Rosensonntag eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Heutzutage stehen bei den großen Rosenmontagszügen tausende Menschen am Straßenrand und jubeln den Wagen und den Fußgruppen zu.

Karneval, Fasching oder Fastnacht?

Die fünfte Jahreszeit heißt in den verschiedenen Gegenden Deutschlands ganz anders - das hat etwas mit dem Ursprung des Festes zu tun:

So kommen die Namen zustande! 10.02.2024 | 1:31 min

Traditionelles Gebäck

Dieses zuckersüße Gebäck wird von vielen an Karneval gegessen. Je nach Region in Deutschland werden sie Krapfen, Kreppel oder Berliner genannt:

Krapfen, Kräppel oder Berliner? Es gibt viele Namen für das süße Gebäck - einig sind sich aber (fast) alle: Zu Karneval (oder zur Fastnacht?) gehören sie einfach dazu! Wie sie wo heißen? Klickt euch durch! Quelle: mev

Zuerst veröffentlicht am 03.03.2025.