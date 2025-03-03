logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Helau und Alaaf:Rosenmontagsumzug: Die Narren sind los!
Gibt es in eurer Stadt heute einen Rosenmontagsumzug? Seid ihr auch dabei, schaut euch die Wägen an und sammelt richtig viele Bonbons? Schreibt uns in die Kommentare!
Die größten Umzüge gibt es heute in Köln, Düsseldorf und Mainz. Bei diesen Umzügen laufen mehr als 9.000 Menschen mit - und in Köln kommen rund eine Million Menschen zum Zuschauen und auch in Düsseldorf und Mainz sind mehr als eine halbe Million Menschen mit dabei.
Wieso der Rosenmontag Rosenmontag heißt
Der Rosenmontag ist damit der Höhepunkt der Karnevalstage. Den ersten Rosenmontagszug gab es im Jahr 1823 in Köln. Seinen Namen verdankt der Umzug aber nicht etwa blühenden Rosen, sondern einer Gruppe, die den ersten Fastnachtszug in Köln geplant hat: Die "Rosenmontagsgesellschaft".
Diese Gruppe traf sich am Montag nach dem Tag, den die Kirche "Rosensonntag" nennt. Die Gruppe nannte sich aus Spaß "Rosenmontagsgesellschaft". So wurde aus ihrem Karnevalsumzug der Rosenmontagszug, obwohl der mit dem Rosensonntag eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Heutzutage stehen bei den großen Rosenmontagszügen tausende Menschen am Straßenrand und jubeln den Wagen und den Fußgruppen zu.
Karneval, Fasching oder Fastnacht?
Die fünfte Jahreszeit heißt in den verschiedenen Gegenden Deutschlands ganz anders - das hat etwas mit dem Ursprung des Festes zu tun:
Traditionelles Gebäck
Dieses zuckersüße Gebäck wird von vielen an Karneval gegessen. Je nach Region in Deutschland werden sie Krapfen, Kreppel oder Berliner genannt:
Zuerst veröffentlicht am 03.03.2025.
Schaut ihr euch einen Rosenmontagszug an? Oder lauft ihr sogar selbst bei einem mit? Schreibt uns!
Mehr zum Karneval:
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.