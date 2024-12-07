logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Weiße Weihnacht?:Schnee an Weihnachten – ja oder nein?!
❄️ An Weihnachten eine Schneeballschlacht machen und einen Schneemann bauen – das wäre mega, oder? ☃️ Aber klappt das dieses Jahr überhaupt?
Stand heute, 18. Dezember, könnte es klappen mit dem Schnee – aber nur in einigen Regionen. Laut Deutschem Wetterdienst gibt es vielleicht in der Mitte und im Süden Deutschlands eine dünne Schneedecke. Auf Wetterkarten sieht man schon erste Anzeichen dafür:
🥶 Es wird eisig!
Eins ist sicher: Es wird deutlich kälter und frostig. Dicke Jacke anziehen ist auf jeden Fall angesagt. Und vielleicht kann der ein oder andere von euch auch die dicken Schneestiefel aus dem Schrank holen. 🥾 Und es soll laut den aktuellen Vorhersagen in einigen Regionen die Sonne scheinen. Also: An Weihnachten wird's bei vielen von euch eiskalt und sonnig zugleich!
Wer von euch sich über Schnee freuen darf? Das zeigen die nächsten Wetter-Updates. Drückt die Daumen für Schnee! 🤞
Das Wetter der nächsten drei Tage:
😯 Gab es früher wirklich häufiger weiße Weihnachten?
Über dieses Thema berichtete die logo!-Sendung vom 18.12.2025.
Dieser Text wurde von Lara und vom logo!-Wetterexperten Klaus geschrieben.