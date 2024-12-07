  3. Suche

Schnee an Weihnachten – ja oder nein?!

Weiße Weihnacht?:Schnee an Weihnachten – ja oder nein?!

❄️ An Weihnachten eine Schneeballschlacht machen und einen Schneemann bauen – das wäre mega, oder? ☃️ Aber klappt das dieses Jahr überhaupt?

Stand heute, 18. Dezember, könnte es klappen mit dem Schnee – aber nur in einigen Regionen. Laut Deutschem Wetterdienst gibt es vielleicht in der Mitte und im Süden Deutschlands eine dünne Schneedecke. Auf Wetterkarten sieht man schon erste Anzeichen dafür:

Die Wetterkarte zeigt die aktuellen Vorhersagen für das Wetter an Heiligabend.

🥶 Es wird eisig!

Eins ist sicher: Es wird deutlich kälter und frostig. Dicke Jacke anziehen ist auf jeden Fall angesagt. Und vielleicht kann der ein oder andere von euch auch die dicken Schneestiefel aus dem Schrank holen. 🥾 Und es soll laut den aktuellen Vorhersagen in einigen Regionen die Sonne scheinen. Also: An Weihnachten wird's bei vielen von euch eiskalt und sonnig zugleich!

Wer von euch sich über Schnee freuen darf? Das zeigen die nächsten Wetter-Updates. Drückt die Daumen für Schnee! 🤞

😯 Gab es früher wirklich häufiger weiße Weihnachten?

"Früher hat es an Weihnachten oft geschneit!" Ist das wirklich wahr oder sagen Oma und Opa das nur so?

Über dieses Thema berichtete die logo!-Sendung vom 18.12.2025.

Dieser Text wurde von Lara und vom logo!-Wetterexperten Klaus geschrieben.