Schnee an Weihnachten – ja oder nein?!

❄️ An Weihnachten eine Schneeballschlacht machen und einen Schneemann bauen – das wäre mega, oder? ☃️ Aber klappt das dieses Jahr überhaupt?

Stand heute, 18. Dezember, könnte es klappen mit dem Schnee – aber nur in einigen Regionen. Laut Deutschem Wetterdienst gibt es vielleicht in der Mitte und im Süden Deutschlands eine dünne Schneedecke. Auf Wetterkarten sieht man schon erste Anzeichen dafür:

Die Wetterkarte zeigt die Vorhersage für das Wetter an Heiligabend. In den weißen Bereichen könnte es eine dünne Schneedecke geben. Quelle: ZDF

🥶 Es wird eisig!

Eins ist sicher: Es wird deutlich kälter und frostig. Dicke Jacke anziehen ist auf jeden Fall angesagt. Und vielleicht kann der ein oder andere von euch auch die dicken Schneestiefel aus dem Schrank holen. 🥾 Und es soll laut den aktuellen Vorhersagen in einigen Regionen die Sonne scheinen. Also: An Weihnachten wird's bei vielen von euch eiskalt und sonnig zugleich!

Wer von euch sich über Schnee freuen darf? Das zeigen die nächsten Wetter-Updates. Drückt die Daumen für Schnee! 🤞

Das Wetter der nächsten drei Tage:

😯 Gab es früher wirklich häufiger weiße Weihnachten?

"Früher hat es an Weihnachten oft geschneit!" Ist das wirklich wahr oder sagen Oma und Opa das nur so? 18.12.2025 | 1:31 min

Über dieses Thema berichtete die logo!-Sendung vom 18.12.2025.