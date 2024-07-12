In manchen Bundesländern starten die Sommerferien. Was macht ihr? Chillen oder lernen? Schreibts uns unten in die Kommentare!
😎🏖️ Juhuuu, endlich Ferien! Naja, für einige von euch: Denn ab dem 27. Juni sind die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen im Sommerferien-Modus. 🎉 Kommende Woche beginnen dann auch die Ferien in Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein und Thüringen. Dann folgen Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen nach und nach. Als letztes bekommen Bayern und Baden-Württemberg Sommerferien - da geht es erst in einem Monat los. Ob frühe oder späte Ferien besser sind - checkt's aus:
🌞 Einige von euch fahren vielleicht in den Urlaub - aber selbst wenn nicht, haben wir hier coole Tipps für euch, damit euch daheim nicht langweilig wird:
Tipps für draußen
Allein in Deutschland sind etwa 400.000 kleine Schätze, sogenannte Caches, versteckt. Mithilfe von Koordinaten und einer Geocaching-App für's Smartphone, könnt ihr die Verstecke aufspüren. Teilweise ist das echte Detektivarbeit! Im Versteck, also im Cache, gibt es immer ein "Logbuch", also ein Papier oder ein kleines Notizbuch, in das ihr euch mit Namen und Datum eintragt.
Und wenn ihr wollt, könnt ihr für jedes gefundene Versteck auch Punkte sammeln - manche Leute haben schon Tausende! Danach verschließt ihr das Versteck wieder und macht euch weiter auf die Suche zum nächsten! Mehr übers Geocaching erfahrt ihr auch in dieser Löwenzahn-Sendung.
Briefe mit der Post verschicken? Gääähn - viel zu langweilig! Verschickt doch stattdessen einen Brief per Flaschenpost. Ihr wisst nie, bei wem eure Nachricht landet und vielleicht entwickelt sich daraus ja eine tolle Brieffreundschaft!
Geht in den Wald, sucht lange Stöcke und alte Baumrinden und baut damit rund um einen Baum ein tolles Tipi. Das macht Spaß und danach habt ihr ein nettes Plätzchen!
An Tagen, an denen ihr länger aufbleiben dürft, könnt ihr am Abend gemeinsam mit einem Erwachsenen einen gruseligen Spaziergang im Dunkeln machen und euch dafür eine Taschenlampe oder sogar eine Fackel mitnehmen.
Baut euch selbst einen coolen Parcours, den ihr mit Fahrrad, Roller, Skateboard oder zu Fuß balancierend überwinden müsst. Das geht zum Beispiel auch mit Holzlatten, Treppen, Mauern und vielem mehr.
Und hier noch Tipps für drinnen:
Wie wäre es mal wieder mit einem Gesellschaftspiel? Ob Klassiker wie "Mensch ärgere dich nicht", "Monopoly" oder vielleicht ein schnelles Kartenspiel - ihr habt bestimmt ein Spiel Zuhause, das euch Spaß macht.
Es gibt übrigens auch Brettspiele rund ums Thema Reisen. Falls euch also das Reisefieber packt und ihr euch zumindest gedanklich ein bisschen an andere Orte träumen möchtet, findet ihr bestimmt das passende Spiel für euch. Ihr könnt außerdem auch einen Spieleabend mit Freunden oder mit Verwandten veranstalten!
Ihr singt gerne? Dann macht doch mal bei einem Chor mit oder veranstaltet mit euren Freunden und Freundinnen einen Karaoke-Wettbewerb und präsentiert euch gegenseitig eure Lieblingslieder.
Das macht nicht nur richtig viel Spaß, sondern ist sogar gesund! Es wird nämlich vermutet, dass Singen gut für unser Herz und unsere Lunge ist.
Na, habt ihr schon einmal die perfekte Tomatensoße gezaubert oder Lasagne zubereitet? Noch nicht? Dann probiert das doch mal zusammen mit euren Geschwistern oder Eltern aus!
Vielleicht könnt ihr eure Eltern sogar zu einem richtig schönen, selbstgekochten Abendessen einladen.
Um bei euch Zuhause so richtig für gemütliche Stimmung zu sorgen, könnt ihr euch schöne Ideen für kreative Basteleien überlegen oder welche im Internet nachschauen. Eure Eltern freuen sich bestimmt, wenn ihr mit selbstgemachten Girlanden oder Fensterbildern die Wohnung oder das Haus schmückt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einfach in eurem Zimmer aufhängen!
Ansonsten kann man alternativ auch super Traumfänger basteln, Freundschaftsbänder knüpfen oder Origami-Tiere falten. Vielleicht sind da ja sogar direkt ein paar Geschenke für die nächsten Geburtstage dabei!
Wen die Abenteuerlust und das Reisefieber packt, kann das Zelt rausholen! Wer einen Garten hat, kann natürlich auch dort campen, sehr lustig ist aber auch das Zelten im Wohnzimmer.
Und ein Zelt braucht ihr dafür nicht unbedingt: Ihr könnt euch auch eine gemütliche Höhle bauen.
Und während ihr euch über eure 6 oder 7 Wochen Sommerferien freut, gibt es sogar Länder, die das noch toppen! Checkt hier, welches Land die längsten Sommerferien hat:
Was macht ihr denn am liebsten in den Sommerferien? Chillt ihr, seid ihr verreist oder gibt es unter euch sogar einige, die für die Schule lernen? Schreibt's uns hier in die Kommentare:
Dieser Artikel wurde zuletzt am 15.08.2024 veröffentlicht.
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.