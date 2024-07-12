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Sommerferien:Was habt ihr geplant?

In manchen Bundesländern starten die Sommerferien. Was macht ihr? Chillen oder lernen? Schreibts uns unten in die Kommentare!

Sommerferien
Quelle: Zimag/Westend61/Julia Otto

😎🏖️ Juhuuu, endlich Ferien! Naja, für einige von euch: Denn ab dem 27. Juni sind die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen im Sommerferien-Modus. 🎉 Kommende Woche beginnen dann auch die Ferien in Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein und Thüringen. Dann folgen Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen nach und nach. Als letztes bekommen Bayern und Baden-Württemberg Sommerferien - da geht es erst in einem Monat los. Ob frühe oder späte Ferien besser sind - checkt's aus:

Frühe vs. späte Sommerferien

Welche Vorteile hat der Juni und was spricht für Ferien im August?

26.06.2026 | 1:43 min

🌞 Einige von euch fahren vielleicht in den Urlaub - aber selbst wenn nicht, haben wir hier coole Tipps für euch, damit euch daheim nicht langweilig wird:

Tipps für draußen

Und hier noch Tipps für drinnen:

Und während ihr euch über eure 6 oder 7 Wochen Sommerferien freut, gibt es sogar Länder, die das noch toppen! Checkt hier, welches Land die längsten Sommerferien hat:

Sommerferien Länge
Niederlande
Die Polnische Flagge vor einer Stadtansicht
Die Kroatische Flagge vor einer Stadtansicht
Spaniens Flagge vor einer Stadtansicht
Die Portugisische Flagge vor einer Stadtansicht
Stadtansicht Rom mit italienischer Flagge davor
Bulgariens Flagge vor einem traditionellen bulgarischen Haus.

Soooo lange frei?

Insgesamt sechs Wochen Sommerferien in Deutschland! Aber wie sieht es bei den anderen Ländern in Europa aus? Klickt euch durch und erfahrt, welches Land im Ferien-Battle gewinnt!

Quelle: ZDF

Was macht ihr denn am liebsten in den Sommerferien? Chillt ihr, seid ihr verreist oder gibt es unter euch sogar einige, die für die Schule lernen? Schreibt's uns hier in die Kommentare:

Dieser Artikel wurde zuletzt am 15.08.2024 veröffentlicht.

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