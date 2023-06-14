Die Special Olympics gibt es schon richtig lange. Die Idee hatte eine Frau: Eunice Kennedy-Shriver. Sie war die Schwester des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy. John und Eunice hatten noch eine Schwester: Rosemary.

Rosemary hatte eine geistige Behinderung und Eunice wollte unbedingt, dass ihre Schwester Sport machen kann. Aber früher war das nicht möglich, denn es gab keine Sportangebote für Menschen mit Behinderung.

Darum hat Eunice 1968 die Special Olympics gegründet. Seitdem können Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung der ganzen Welt zeigen, was sie draufhaben.