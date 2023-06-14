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Sport mit geistiger Behinderung:Special Olympics Deutschland: Sport für alle!
Die Nationalen Spiele der Special Olympics finden dieses Jahr im Saarland statt. Sie sind der größte inklusive Sportwettbewerb in Deutschland.
Inklu...was? Inklusiv bedeutet in diesem Fall, dass bei dieser Veranstaltung Menschen mit und ohne geistige Behinderung mitmachen.
Es gibt gleich mehrere Special Olympics.
Bei den World Games treten Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt gegeneinander an. Es gibt aber auch Special Olympics-Wettkämpfe in einzelnen Ländern. Dabei machen dann vor allem die Sportlerinnen und Sportler aus dem jeweiligen Land mit. Und die Special Olympics Deutschland finden dieses Jahr im Saarland statt.
Special Olympics im Saarland
- 15. bis 20. Juni
- mehr als 4.000 Athletinnen und Athleten, vor allem aus Deutschland, aber auch aus 12 anderen Ländern in Europa
- mehr als 25 Sportarten: zum Beispiel Radsport, Fußball, Reiten, Tennis oder Roller Skating
- verschiedene Austragungsorte im Saarland und sogar einer in Frankreich
Auch Kinder sind dabei
Stellt euch vor, Kinder dürften bei Olympia mitmachen ... Bei den Special Olympics ist das möglich! Auch Kinder werden hier miteinbezogen und dürfen bei den Wettbewerben antreten.
So wie Mirve und Hannah:
Was die Special Olympics wollen
Die Veranstalter und Veranstalterinnen wollen, dass Menschen mit und ohne Behinderung dieselben Möglichkeiten haben - im Sport aber auch grundsätzlich im Leben.
Die Special Olympics gibt es schon richtig lange. Die Idee hatte eine Frau: Eunice Kennedy-Shriver. Sie war die Schwester des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy. John und Eunice hatten noch eine Schwester: Rosemary.
Rosemary hatte eine geistige Behinderung und Eunice wollte unbedingt, dass ihre Schwester Sport machen kann. Aber früher war das nicht möglich, denn es gab keine Sportangebote für Menschen mit Behinderung.
Darum hat Eunice 1968 die Special Olympics gegründet. Seitdem können Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung der ganzen Welt zeigen, was sie draufhaben.
Diesen Text haben Simone & Feli geschrieben.