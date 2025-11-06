Manche Spitznamen sollen zeigen, dass man dazugehört, andere sind so gar nicht nett gemeint. Und warum heißen sie eigentlich Spitznamen? Das und was Influencer damit zu tun haben, erklären wir hier.

Manche Spitznamen zeigen Zuneigung, andere können richtig wehtun.

Wie Spitznamen entstehen

Spitznamen sind besondere Namen, die Zuneigung ausdrücken können. „Ihren allerersten Spitznamen bekommen Kinder oft von Eltern oder Geschwistern verliehen“, erklärt der Sprachforscher Sebastian Kürschner. In der Schule oder im Sportverein kommen später oft neue dazu. Wer jemandem einen Spitznamen gibt, zeigt damit: Ich mag dich.

Viele Spitznamen entstehen ganz einfach: Man hängt ein -i an den Namen, dann wird Laura zu Lauri oder aus Tobias wird Tobi. Oder man verdoppelt die erste Silbe, dann wird Luisa zu Lulu. So klingen Namen vertrauter und freundlicher.

Wenn Spitznamen verletzen

Aber warum eigentlich das Spitz in Spitzname? Manche Namen sind tatsächlich spitz gemeint, also fies. Wenn man jemanden zum Beispiel Specki nennt, kann das verletzend sein. Wiederholt sich so etwas, kann es sogar Mobbing werden. „Dann ist der Spitzname nicht mehr harmlos“, warnt der Sprachforscher. Deshalb sollten Spitznamen immer freundlich gemeint sein.

Influencer und falsche Nähe

Profilnamen in den sozialen Medien wie Papaplatte, Bibi (Bibis Beauty Palace) oder Rezo klingen oft wie Spitznamen. Doch diese Influencerinnen und Influencer denken sich ihre Namen selbst aus. Sie sollen Nähe zu ihren Fans zeigen. Aber Vorsicht: Diese Nähe gibt es im echten Leben nicht, weil sie ihre Fans meist gar nicht persönlich kennen.

