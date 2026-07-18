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Was sind eure Tipps?:Stau, Stau, Stau
In den meisten Bundesländern sind nun Sommerferien angesagt - und das bedeutet: Staugefahr. Was sind eure besten Stau-Tipps? Wie wird's im Auto nicht langweilig? Schreibt uns!
Was sind eure besten Stau-Tipps? Wie schafft ihr's, dass es im Auto nicht langweilig wird? Kennt ihr ein Spiel, ein Quiz - oder habt ihr eine ganz andere Idee? Schreibt uns unten einen Kommentar!
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