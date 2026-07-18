Stau zum Sommerferienstart

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Was sind eure Tipps? : Stau, Stau, Stau 18.07.2026 | 16:20 In den meisten Bundesländern sind nun Sommerferien angesagt - und das bedeutet: Staugefahr. Was sind eure besten Stau-Tipps? Wie wird's im Auto nicht langweilig? Schreibt uns!