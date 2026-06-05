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So schützt ihr euch vor Mücken

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Man, ey! Schon wieder ein Stich!:So schützt ihr euch vor Mücken

Im Sommer können Stechmücken richtig nerven, vor allem sobald es dunkel wird. 9 Tipps, wie ihr sie von euch fernhalten könnt.

Mückenstiche jucken und rauben uns oft den Schlaf. Vor allem in der Abenddämmerung und nachts können Stechmücken eine richtige Plage werden. Da haben sie perfekte Bedingungen:

  • Es ist meist weniger windig
  • Es ist weniger heiß und trocken
  • Es sind weniger Fressfeinde unterwegs
  • Ihre Beute schläft und kann so leichter gestochen werden.

Eine Mücke saugt Blut aus dem Arm eines Mannes. Archivbild

Dieser Mensch merkt wahrscheinlich noch nichts - gleich wird es ihn aber bestimmt jucken.

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

9 Tipps, wie ihr euch vor Mücken schützen könnt:

Was gar nicht hilft: Licht aus!

Viele glauben, dass Mücken von Licht angezogen werden. Das trifft zwar auf viele Insekten zu - aber nicht auf die Mücken, denn sie sehen gar nicht gut. Dass die Mücken abends in unsere Wohnungen fliegen, liegt nicht am Licht. Sie können uns von draußen riechen und kommen deshalb in unsere Zimmer geflogen. Das Licht auszuschalten, wenn das Fenster geöffnet ist, hilft also leider nicht.

Und was tun, wenn ihr doch gestochen werdet?

Erklärgrafik Mückenstich

Was statt Kratzen gegen juckende Mückenstiche hilft.

05.06.2026 | 1:18 min
logo! hat am 05.06.2026 in dem Video "Was tun gegen den Juckreiz?" über dieses Thema berichtet.
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