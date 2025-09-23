  3. Suche

logo!: Tag der Gebärdensprache

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Reden mit Händen:Tag der Gebärdensprache

Was es mit Gebärdensprache auf sich hat, lest ihr hier!

Englisch, Spanisch, Chinesisch ... Wie viele Sprachen es auf der Welt gibt, weiß niemand so genau - Expertinnen und Experten tippen auf etwa 6.500. Doch es gibt eine ganz besondere Sprache, die viele gar nicht auf dem Schirm haben, obwohl sehr viele Menschen sie sprechen, allerdings mit den Händen: die Gebärdensprache. Mit Gebärdensprache können sich gehörlose Menschen verständigen.

So funktioniert die Gebärdensprache:

Hände zeigen das Fingeralphabet in Gebärdensprache.
In Deutschland leben etwa 80.000 gehörlose Menschen.24.09.2023 | 1:21 min

Fakten zu Gebärdensprache

Diesen Text hat Debbie geschrieben.