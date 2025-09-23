logo!: Tag der Gebärdensprache

Ganz so einfach ist das nicht: So wie viele Länder ihre eigene Sprache haben, haben sie auch eine eigene Gebärdensprache. Und es wird sogar noch komplizierter: Auch innerhalb eines Landes gelten nicht die gleichen Handzeichen - in Bayern verständigen sich Gehörlose mit anderen Bewegungen als in Berlin oder Hamburg. Jede Region hat also ihren eigenen "Gebärdendialekt".



Manchmal will man auch in Gebärdensprache ein Wort buchstabieren – dafür gibt es ein sogenanntes "Fingeralphabet". Wenn sich ein gehörloser Mensch vorstellt, kann er also seinen Namen erst mit den Fingern buchstabieren. Doch so wie es unterschiedliche Alphabete auf der Welt gibt, gibt es auch wieder verschiedene Gebärden für alle Buchstaben.