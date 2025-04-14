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Tag der Geschwister:Bruder, Schwester, Einzelkind?
Mal gemeinsam Pferde stehlen und sich im nächsten Moment wieder auf die Nerven gehen: Wir haben euch gefragt, welche Vor- und Nachteile es hat, Geschwister zu haben - oder nicht.
Pünktlich zum Geschwistertag: Was wolltet ihr euren Geschwistern schon immer mal sagen? Was findet ihr besonders toll an ihnen - oder besonders nervig?
Oder habt ihr gar keine, stattdessen aber Cousins, Cousinen oder richtig enge Freundinnen oder Freunde - also quasi Wahlgeschwister?
Schreibt uns unten einen Kommentar und hinterlasst euren Geschwistern, Freunden, Herzensmenschen eine Nachricht!
Über dieses Thema berichtete logo! in der Sendung vom 10. April 2026.
Ihr habt keine Geschwister? Oder gleich mehrere?
logo!:Das sagen sie über ihre Geschwister!Video0:34
logo!:Leben im KinderheimVideo4:07
Kommentare
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123 Kommentare
- Bücherratte10
Ich habe eine kleine Schwester. Wir stänkern oft, aber zur Zeit machen wir viel miteinander
- Ramona
Ich bin Einzelkind aber ich wollte meiner besten Freundin schon eeeewig mal sagen das ich es toll finde das sie zu ALLEN nett ist 😍👯🏼
- Anni
♥️♥️ kann ich gut verstehen, ich hab meine Geschwister auch sehr lieb. Alles Gute für die Zukunft wünsche ich euch! Möge Gott euch begleiten und bei euch sein!
- Annemarianne
♥️