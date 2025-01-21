Die Jogginghose gibt es schon seit mehr als 100 Jahren! In den 1920er Jahren entwickelte der Franzose Emile Camuset mit seiner Firma "Le Coq sportif" die erste Hose aus einem gestrickten, grauen Material, das Sportlerinnen und Sportlern mehr Bewegungsfreiheit als bisherige Trainingshosen ließ. Die Idee hatte trotzdem Schwierigkeiten sich durchzusetzen - denn so viele Leute hatten gar nicht so viel Freizeit, um ständig Sport zu machen. Es galt daher als Zeichen von Reichtum und Luxus, eine Jogginghose und damit genügend Zeit für sportliche Aktivität zu haben. Erst später, in den 1980er Jahren, als Fitness zu einem großen Trend wurde, hatte wohl wirklich jeder Sportkleidung und auch eine Jogginghose.