Fünf Fakten zur Jogginghose

Tag der Jogginghose:Der Style für heute: Jogginghose!

Nicht Jeans, nicht Rock - heute ist Jogginghose angesagt. Es ist nämlich Tag der Jogginghose? Aber geht die auch für die Schule oder nur auf der Couch? Kommentiert unten mit!

Jogginghose = Schlabberlook?! Tatsächlich war sie mal ein Luxuskleidungsstück bevor sie über die Jahrhunderte zum Gammeloutfit herabgestuft wurde. Heute gilt sie als Zeichen, die "Kontrolle über sein Leben verloren zu haben" (mehr zu dem Zitat gleich) - also echter modischer Abstieg!

Drei Teenager in Jogginghose vor der Schule, eine Jogginghose mit Umfrandung und Strahlen.

In Jogginghose zur Schule - hat Style oder geht gar nicht?

Zum Tag der Jogginghose am 21. Januar feiern wir das umstrittene Kleidungsstück und fragen euch: Wie steht ihr zur Hose mit Bund? Aber bevor ihr euer Urteil über die Jogginghose fällt - lernt sie erstmal richtig kennen:

Warum die Jogginghose ein missverstandenes Kleidungsstück ist

Diesen Text hat Meike geschrieben. Er wurde zuerst veröffentlicht am 21.1.2025.

Was denkt ihr über die Jogginghose - tragt ihr sie in der Schule oder lieber gar nicht außerhalb der Wohnung? Schreibt uns!

Kommentare

1 Kommentar
  • Bernd
    Ich mag keine jogginghosen!