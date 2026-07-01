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Tag des Witzes: Was Witze so besonders macht

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Tag des Witzes:Was Witze so besonders macht

Tag des Witzes

Am 01. Juli ist Tag des Witzes! 😂 Aber wie alt ist eigentlich der älteste Witz und können auch Tiere Witze erzählen? Die Antwort gibt's im Video.

Was ist euer Lieblingswitz? Schreibt uns! 😄⬇️

Kommentare

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5 Kommentare
  • Ida der Ayliva Fan
    Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü
  • Allissa
    Ein Mann mit zwei linken Füssen geht in ein Schuhladen und fragt:Haben Sie auch Flip Flips
  • Lori
    Also bei mir ist das so ich mag alle Witze gerne.
  • Merle
    Sagt das Auge zum Arm: "Ich hau dich!" Sagt der Arm: "Das will ich sehen!"