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April, April!:Tiere endlich verstehen!

Dank neuer App: Magdalena versteht Tiere

Dank KI kann man verstehen, was Tiere sagen UND denken. logo!-Reporterin Magdalena hat die neue App getestet. / Ihr habt's vielleicht gemerkt: Das war natürlich ein Aprilscherz! :)

Ein paar von euch haben es bestimmt gecheckt - Diese App gibt es gar nicht. Magdalena hat sich einen Aprilscherz erlaubt. Es ist trotzdem spannend zu hören, was ihr gerne von euren Tieren wüsstet. :)

Kommentare

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636 Kommentare
  • Rufus
    Warum sollte ein Lama die Sprache der Menschen verstehen das ergibt keinen Sinn.🫪
  • Miau
    Ich hab es mir schon gedacht dass das Fake ist ! Aber ich will auch dass mir Kattas auf die Schulter springen
  • Mimi
    Ist nie echte
  • Und
    Natürlich ist es Fake 🥸 