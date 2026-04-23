April, April!:Tiere endlich verstehen!

Dank KI kann man verstehen, was Tiere sagen UND denken. logo!-Reporterin Magdalena hat die neue App getestet. / Ihr habt's vielleicht gemerkt: Das war natürlich ein Aprilscherz! :)

April, April! : Tiere verstehen?! - Magdalena löst auf! Das war ein Aprilscherz. Video 0:25