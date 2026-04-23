April, April!:Tiere endlich verstehen!

April, April!:Tiere verstehen?! - Magdalena löst auf!
Das war ein Aprilscherz.
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Dank KI kann man verstehen, was Tiere sagen UND denken. logo!-Reporterin Magdalena hat die neue App getestet. / Ihr habt's vielleicht gemerkt: Das war natürlich ein Aprilscherz! :)
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Warum sollte ein Lama die Sprache der Menschen verstehen das ergibt keinen Sinn.
Ich hab es mir schon gedacht dass das Fake ist ! Aber ich will auch dass mir Kattas auf die Schulter springen
Ist nie echte
Natürlich ist es Fake 🥸