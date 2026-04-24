An fast zwei Millionen Tieren: Tierversuche in Deutschland

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Mit rund 1,3 Millionen Tieren:Tierversuche gibt es auch in Deutschland
Zwar werden es weniger. Doch immer noch werden in Deutschland mit etwa 1,3 Millionen Tieren pro Jahr Tierversuche gemacht.
Tierversuche sind in Deutschland in bestimmten Fällen erlaubt. Die meisten werden mit Nagetieren wie Mäusen und Ratten oder Fischen gemacht. Forscherinnen und Forscher wollen so zum Beispiel herausfinden, wie bestimmte Medikamente wirken. Denn Tiere reagieren darauf ähnlich wie Menschen.
Tierschützer kritisieren, dass bei den Tierversuchen zu viele Tiere leiden müssen. Außerdem sterben die meisten Tiere, die für Versuche benutzt werden. Deswegen fordern Tierschützer, Tierversuche ganz abzuschaffen und stattdessen andere Verfahren zu benutzen. Schon seit Jahren ist es verboten, Tierversuche für Kosmetika wie Cremes oder Schminke zu machen.
Warum werden Tierversuche gemacht?
In Tierversuchen bekommen zum Beispiel Mäuse bestimmte Stoffe gespritzt oder ins Futter gemischt. So wollen Forschende herausfinden, ob diese Stoffe gefährlich sind, also zum Beispiel Schmerzen, Erbrechen oder etwas Schlimmeres verursachen. Wenn die Tiere dann auf eine bestimmte Weise reagieren, dann ist das ein Hinweis darauf, dass diese Stoffe vielleicht auch gefährlich für Menschen sein könnten.
Welche Alternativen gibt es?
In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurden Möglichkeiten entwickelt, um Tierversuche zu ersetzen. Forschende sagen allerdings, dass diese Methoden noch nicht ausreichen, um Tierversuche ganz zu ersetzen: