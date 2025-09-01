logo!: Fruchtfliegen - Nützlich und nervig

logo! hat Tipps für euch wir ihr die kleinen Quälgeister wieder loswerdet - oder sie sich gar nicht erst bei euch einnisten.

Fruchtfliegen: Das könnt ihr gegen sie tun

Der offizielle Name lautet Drosophila melanogaster, aber die meisten kennen sie unter dem Namen Fruchtfliege. Und jetzt im Spätsommer sind die zuhause oft mega nervig.



Wie man Fruchtfliegen vermeidet

Fruchtfliegen lieben reifes Obst und Gemüse – dort fressen sie und legen ihre Eier ab. So könnt ihr sie fernhalten:

Obst & Gemüse abdecken oder kühlen - zum Beispiel mit einem Tuch oder im Gemüsefach im Kühlschrank. Damit die Fliegen gar nicht erst herankommen.

zum Beispiel mit einem Tuch oder im Gemüsefach im Kühlschrank. Damit die Fliegen gar nicht erst herankommen. Müll regelmäßig leeren , besonders wenn Essensreste im Abfall sind.

, besonders wenn Essensreste im Abfall sind. Essensreste sofort wegräumen und benutztes Geschirr und Besteck sofort reinigen.

und benutztes Geschirr und Besteck sofort reinigen. Frisch gekauftes Obst & Gemüse waschen, denn falls im Supermarkt schon Eier darin abgelegt wurden, könnt ihr so verhindern, dass die kleinen Fliegen bei euch schlüpfen.

Eine "Drosophila melanogaster" - bei vielen eher bekannt als Fruchtfliege. Quelle: dpa

Wie man Fruchtfliegen los wird

Sollten es sich die kleinen Fliegen aber dennoch zuhause gemütlich gemacht haben – hier ein paar Tricks, wie man sie wieder los wird.

Duftsäckchen mit Heiligen- oder Olivenkraut – der Geruch schreckt sie ab.

– der Geruch schreckt sie ab. Obstfallen mit Frischhaltefolie : Obst aufschneiden und als Köder in eine Schale legen. Die Schale deckt man dann mit Frischhaltefolie ab und sticht mit einer Gabel kleine Löcher hinein. Die Fliegen krabbeln hinein, kommen aber nicht mehr so einfach heraus.

: Obst aufschneiden und als Köder in eine Schale legen. Die Schale deckt man dann mit Frischhaltefolie ab und sticht mit einer Gabel kleine Löcher hinein. Die Fliegen krabbeln hinein, kommen aber nicht mehr so einfach heraus. Zuckerwasser oder Saft in Flaschen mit ein bisschen Spülmittel als einfache Lockfalle. Die Fliegen gehen eher dorthin als zum Obst und Gemüse und bleiben in der Flüssigkeit hängen.

mit ein bisschen Spülmittel als einfache Lockfalle. Die Fliegen gehen eher dorthin als zum Obst und Gemüse und bleiben in der Flüssigkeit hängen. Professionelle Fallen wie Klebestreifen, die man im Supermarkt kaufen kann.