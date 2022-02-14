Blumen, Herzen, Liebesgrüße – am Valentinstag zeigen viele ihre Gefühle. Aber wie seht ihr das? Feiert ihr den Tag oder ist er euch egal? Schreibt es unten in die Kommentare! ⬇️

Am Valentinstag zeigen viele Menschen, dass sie sich gernhaben. Manche schenken Blumen, Karten oder Süßigkeiten. Andere sind besonders mutig und sagen an diesem Tag zum ersten Mal: Ich liebe dich! 💌 Das kann ganz schön aufregend sein. Deshalb schicken einige ihren Valentinsgruß auch heimlich, ohne Namen und hoffen, dass die andere Person sich trotzdem freut.

Aber: Valentinstag ist nicht nur für Verliebte. Viele nutzen den Tag auch, um der besten Freundin, dem besten Freund oder der Familie zu zeigen, wie wichtig sie ihnen sind. Andere finden, dass man jemandem auch an jedem anderen Tag zeigen kann, dass er oder sie einem wichtig ist.

♥️ Woher kommt der Valentinstag?

Am Valentinstag verkaufen die Blumenhändler so viele Blumen wie sonst nie. Manche Leute behaupten deswegen, dass die Blumenhändler den Valentinstag erfunden haben – aber das stimmt nicht! Der Tag ist nach dem Heiligen Valentin benannt. Der soll im dritten Jahrhundert in Italien gelebt haben.



Eine der Legenden besagt, dass Valentin ein Priester war, der Ehepaare traute. Da der damalige Kaiser das verboten hatte, war das gefährlich und streng geheim. Priester Valentin soll den Paaren auch immer Blumen mitgebracht haben – sozusagen als Glücksbringer für ihre Ehe.



Der 14. Februar gilt als Todestag des Heiligen Valentin. Im Laufe der Zeit wurde aus diesem Gedenktag ein Fest für Verliebte. Heute schenken sich viele Menschen an diesem Tag Blumen, Karten oder kleine Aufmerksamkeiten. Den Valentinstag feiern inzwischen Menschen in vielen Ländern der Welt.

Warum benehmen sich Verliebte manchmal so komisch? Warum fühlt es sich manchmal sogar seltsam an, verliebt zu sein? logo! erklärt es euch:

Wie steht ihr zum Valentinstag?