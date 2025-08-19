logo!: Tschüss, unangekündigte Tests - in diesem Bundesland!

Dieses Bundesland will unangekündigte Tests ab sofort abschaffen. Was denkt ihr darüber? Schreibt uns!

An manchen Orten heißen sie "Ex", an manchen "HÜ" - und fast überall sind sie unter Schülerinnen und Schülern gefürchtet: unangekündigte Tests. Im Bundesland Rheinland-Pfalz soll es solche Prüfungen ab sofort nicht mehr geben. Das hat der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) beschlossen - pünktlich zum Schulstart nach den Sommerferien. Als Grund dafür nannte er den steigenden Druck bei Schülerinnen und Schülern:

In dem Zusammenhang sind unangekündigte Tests ein Problem und bereiten auch nicht so vor, dass Leistung möglich wird. „ Sven Teuber, Bildungsminister Rheinland-Pfalz

Keine Überraschungstests mehr - Grund zur Freude? Nö, nicht für alle ... Quelle: IMAGO / Cavan Images

Einige finden diese neue Regelung super - vor allem natürlich die Schülerinnen und Schüler. Doch nicht alle sind Fans davon: Beispielsweise befürchten die CDU oder der Verband Gymnasiallehrkräfte, dass sich ganze Schulklassen dadurch deutlich verschlechtern könnten.

Was für solche Tests spricht - und was dagegen:

Was für und gegen solche spontanen Tests in der Schule spricht. 25.09.2024 | 1:21 min

