logo!: Tschüss, unangekündigte Tests - in diesem Bundesland!

"Hefte weg, Stifte raus ...":Schluss mit unangekündigten Tests?
Dieses Bundesland will unangekündigte Tests ab sofort abschaffen. Was denkt ihr darüber? Schreibt uns!
An manchen Orten heißen sie "Ex", an manchen "HÜ" - und fast überall sind sie unter Schülerinnen und Schülern gefürchtet: unangekündigte Tests. Im Bundesland Rheinland-Pfalz soll es solche Prüfungen ab sofort nicht mehr geben. Das hat der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) beschlossen - pünktlich zum Schulstart nach den Sommerferien. Als Grund dafür nannte er den steigenden Druck bei Schülerinnen und Schülern:
Keine Überraschungstests mehr - Grund zur Freude? Nö, nicht für alle ...
Einige finden diese neue Regelung super - vor allem natürlich die Schülerinnen und Schüler. Doch nicht alle sind Fans davon: Beispielsweise befürchten die CDU oder der Verband Gymnasiallehrkräfte, dass sich ganze Schulklassen dadurch deutlich verschlechtern könnten.
Was für solche Tests spricht - und was dagegen:
Gibt's in eurem Bundesland solche unangekündigten Tests - und was haltet ihr davon? Schreibt uns!
Diesen Text hat Debbie geschrieben.
