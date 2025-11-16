Toleranz bedeutet für mich dass alle Menschen gleich viel Wert sind. Alle Menschen sind gleich viel Wert egal wie sie aussehen oder aussehen möchten, egal was sie mögen und egal welche Angewohnheiten, Traditionen oder Lebensweise sie haben. Schließlich sollte jeder Mensch auf der Welt das Recht haben so zu sein wie er will. Jeder Mensch auf der Welt ist anders aber das heißt noch lange nicht das man so aussehen oder leben muss wie die anderen. Jeder Mensch ist einzigartig vom aussehen bis zum Lebensstil. Alle Menschen dürfen so leben wie sie wollen und man muss sich nicht von anderen sagen lassen wie man sein oder aussehen soll.