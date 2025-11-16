logo! erklärt:Sei doch mal tolerant!
Das bedeutet Toleranz genau.
Am Tag der Toleranz wollen wir wissen, was euch tolerant zu sein bedeutet. Schreibt auch mal unten in die Kommentare, was ihr dazu denkt!
Toleranz bedeutet für mich so ein Laufwettbewerb oder wo etwas kaputt geht oder es wird gestritten
Toleranz bedeutet für mich dass alle Menschen gleich viel Wert sind. Alle Menschen sind gleich viel Wert egal wie sie aussehen oder aussehen möchten, egal was sie mögen und egal welche Angewohnheiten, Traditionen oder Lebensweise sie haben. Schließlich sollte jeder Mensch auf der Welt das Recht haben so zu sein wie er will. Jeder Mensch auf der Welt ist anders aber das heißt noch lange nicht das man so aussehen oder leben muss wie die anderen. Jeder Mensch ist einzigartig vom aussehen bis zum Lebensstil. Alle Menschen dürfen so leben wie sie wollen und man muss sich nicht von anderen sagen lassen wie man sein oder aussehen soll.
Toleranz bedeutet für mich viel , da ich es es sehr gut finde wenn man das Verhalten oder die Meinungen anderer respektiert .