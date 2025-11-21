Buch vorlesen: Vorlesetag in Deutschland

Nein? Dann wird's höchste Zeit, heute ist schließlich Vorlesetag in Deutschland. Dieser Tag soll jedes Jahr darauf aufmerksam machen, warum Vorlesen super ist.

Wenn eure Eltern euch früher viel vorgelesen haben, hat es euch wahrscheinlich dabei geholfen, selbst leichter lesen zu lernen. Jetzt könnt ihr anderen etwas vorlesen. Das stärkt euer Gemeinschaftsgefühl und regt eure Fantasie an.

Drachen, Detektivinnen oder Zauberer - in welche Welt geht es als nächstes? Quelle: IMAGO / HalfPoint Images

Deshalb ein Tipp von uns: Macht doch mal eine Vorleseparty mit euren Freunden und Freundinnen. Kuschelt euch mit vielen Decken und Kissen so richtig ein und sucht euch ein spannendes Buch aus. Dann lest ihr euch immer abwechselnd ein Kapitel nach dem anderen vor und taucht gemeinsam in eine neue Welt ab. Und nebenbei lernt ihr super viel!

Welches Buch habt ihr zuletzt gelesen? Und wie hat es euch gefallen? Schreibt's in die Kommentare!

Und falls ihr euch jetzt denkt: Puh, aber so richtig Lust auf Lesen hab ich immer noch nicht ... Dann klickt euch mal hier rein:

