logo!: Was machen Geheimdienste?

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Was machen Geheimdienste?
- Geheimdienste sind Behörden eines Landes.
- Sie sollen für die eigene Regierung heimlich Informationen sammeln.
- Das nennt man Spionage.
Geheimdienste haben die Aufgabe, für die eigene Regierung Informationen zu sammeln – auch im Ausland. Und das soll geheim bleiben, man nennt das spionieren oder Spionage. So spionieren Geheimdienste zum Beispiel in feindlichen Staaten, um herauszufinden, welche Pläne diese Staaten haben.
Geheimdienste sollen aber auch herausfinden, ob Terroristen irgendwo auf der Welt Anschläge planen. Dafür hören sie zum Beispiel Telefonate ab, überwachen E-Mails und Smartphones oder schauen nach, welche Wörter in Suchmaschinen eingegeben wurden. Es gibt auch noch andere Gründe, warum spioniert wird. Mehr dazu erfahrt ihr im Video:
Kritik an Geheimdiensten
Einige Menschen ärgern sich allerdings darüber, dass Geheimdienste so viele Daten und Informationen sammeln - auch von Menschen, die nie etwas Verbotenes getan haben. Sie bezweifeln, dass diese vielen Daten wirklich helfen, Terroranschläge zu verhindern.