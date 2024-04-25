logo!: Was machen Geheimdienste?

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Geheimdienste sind Behörden eines Landes.

Sie sollen für die eigene Regierung heimlich Informationen sammeln.

Das nennt man Spionage.

Geheimdienste haben die Aufgabe, für die eigene Regierung Informationen zu sammeln – auch im Ausland. Und das soll geheim bleiben, man nennt das spionieren oder Spionage. So spionieren Geheimdienste zum Beispiel in feindlichen Staaten, um herauszufinden, welche Pläne diese Staaten haben.

Die Satellitenschüssel des deutschen Geheimdienstes Quelle: dpa

Geheimdienste sollen aber auch herausfinden, ob Terroristen irgendwo auf der Welt Anschläge planen. Dafür hören sie zum Beispiel Telefonate ab, überwachen E-Mails und Smartphones oder schauen nach, welche Wörter in Suchmaschinen eingegeben wurden. Es gibt auch noch andere Gründe, warum spioniert wird. Mehr dazu erfahrt ihr im Video:

logo! erklärt : Was Spionage ist Mehr als Männer mit Hüten und langen Mänteln. Video 1:36

Kritik an Geheimdiensten