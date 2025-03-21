logo!: Was ihr gegen Rassismus tun könnt

Alltagsrassismus muss nicht absichtlich sein

Hier mal ein Beispiel: Ihr findet vielleicht die stark gekräuselten Haare eurer Mitschülerin interessant und wollt sie einmal anfassen. Für eure Mitschülerin ist das aber überhaupt nicht cool. Abgesehen davon, dass man niemandem einfach ungefragt in die Haare fasst, bekommt die Mitschülerin vielleicht das Gefühl: Du bist ganz anders als wir! Und das ist keine angenehme Situation.



Solche Fehltritte - man nennt das Alltagsrassismus - lassen sich aber vermeiden.