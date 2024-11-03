logo!: Weltspartag: So klappt's mit dem Sparen

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Weltspartag:So spart ihr euer Taschengeld!
Wie kann man richtig gut Geld sparen? Wir verraten euch fünf Tipps, wie ihr euer Taschengeld zusammenhaltet und richtig gut sparen könnt.
Dass Menschen Geld sparen, hat schon in der Antike angefangen - also vor mehr als 2.000 Jahren. Schon damals benutzten die Leute ein Gefäß aus Ton mit einem Schlitz, um Münzen zu sammeln: den "Thesaurus". Davon stammt das heutige Wort "Tresor" ab. Im Mittelalter tauchten dann die ersten Sparschweine auf. Das Schwein war ein Symbol für Glück und Wohlstand. Wer ein Schwein hatte, hatte selbst in schwierigen Zeiten immer noch etwas zu Essen. Deshalb sagt man heute, wenn jemand viel Glück hat, auch "Schwein gehabt".
Sparen-aber wie?!- Wir haben für euch Spartips gesammelt
Sparen heute
Und heute? Sparen viele ihr Geld auch auf einem Sparbuch oder Konto. In beiden Fällen ist das Geld bei der Bank. Dass Sparen wichtig ist, daran soll der Weltspartag erinnern. Er findet jedes Jahr in der letzten Oktoberwoche statt.
So spart ihr richtig
Doch wie schafft man es, dass sich die Spardose oder das Konto schnell füllt? Zum Beispiel mit diesen Tipps:
In diesem Video könnt ihr euch noch einmal in Ruhe ansehen, wie ihr euer Taschengeld sparen könnt:
Mit diesen Tipps könnt ihr richtig sparen!30.10.2023 | 1:21 min
Diesen Text hat Jannika geschrieben.
Spart ihr Geld? Und wenn ja, für was spart ihr?
