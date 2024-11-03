logo!: Weltspartag: So klappt's mit dem Sparen

Wie kann man richtig gut Geld sparen? Wir verraten euch fünf Tipps, wie ihr euer Taschengeld zusammenhaltet und richtig gut sparen könnt.

Dass Menschen Geld sparen, hat schon in der Antike angefangen - also vor mehr als 2.000 Jahren. Schon damals benutzten die Leute ein Gefäß aus Ton mit einem Schlitz, um Münzen zu sammeln: den "Thesaurus". Davon stammt das heutige Wort "Tresor" ab. Im Mittelalter tauchten dann die ersten Sparschweine auf. Das Schwein war ein Symbol für Glück und Wohlstand. Wer ein Schwein hatte, hatte selbst in schwierigen Zeiten immer noch etwas zu Essen. Deshalb sagt man heute, wenn jemand viel Glück hat, auch "Schwein gehabt".

Sparen heute

Und heute? Sparen viele ihr Geld auch auf einem Sparbuch oder Konto. In beiden Fällen ist das Geld bei der Bank. Dass Sparen wichtig ist, daran soll der Weltspartag erinnern. Er findet jedes Jahr in der letzten Oktoberwoche statt.

So spart ihr richtig

Doch wie schafft man es, dass sich die Spardose oder das Konto schnell füllt? Zum Beispiel mit diesen Tipps:

1. Überblick behalten Schreibe alles auf, was du ausgibst. So kannst du genau sehen, wo dein Geld hingeht und wie viel du noch für den Rest des Monats übrig hast. 2. Einen Plan machen Erlaube dir selbst, einen bestimmten Betrag im Monat für Dinge auszugeben, die du gerne haben möchtest. Den Rest deines Geldes kannst du dann sparen. Wichtig: Halte dich an diesen Plan. 3. Sparziel Am leichtesten fällt dir das Sparen, wenn du dir schon mal überlegst, was du mit dem Geld eigentlich mal kaufen willst. Mit jedem gesparten Euro steigt nämlich die Vorfreude auf den neuen Fußball, oder was auch immer du dir wünschst. 4. Geld verdienen 25.05.2025 | 1:18 min Richtig arbeiten dürft ihr als Kinder natürlich nicht! Aber ihr könnt eure Hilfe anbieten im Tausch gegen eine kleine Belohnung. Rasenmähen oder Altglas wegbringen ... eure Eltern, Oma und Opa oder die Nachbarn freuen sich bestimmt! 5. Preise vergleichen Genug gespart? Dann könntet ihr noch Preise vergleichen. So könnte zum Beispiel der Preis für ein Trikot deines Lieblingsteams in einem Onlineshop oder Laden niedriger sein als in einem anderen. Auch so kann man also ein paar Euro sparen.

