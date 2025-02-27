Kennt ihr das: Ihr tragt dunkle Klamotten und das, was ihr an habt, wird in der Sonne schnell warm? Die schwarze Haut der Eisbären funktioniert genauso. Sie nimmt besonders gut die Wärme der Sonne auf und speichert sie. Das weiße Fell lässt die Sonne durchscheinen und tarnt sie gleichzeitig perfekt für ihre weiße Heimat - den Nordpol.