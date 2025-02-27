  3. Suche

Eisbären: Fakten, Fotos und Tierschutz-Wissen

Welttag des Eisbärs:Süß, gefährlich und gefährdet

Am 27. Februar soll der Welttag des Eisbären darauf aufmerksam machen, dass die Tiere vom Aussterben bedroht sind. Passend dazu gibt's: Eisbär-Fakten, Fotos und Tierschutz-Wissen.

Ein Eisbär steht auf einer halbdurchsichtigen Eisscholle. Das Eis unter seinen Füßen geht von einem dunklen Blau in das Weiß-Grau der Scholle über.

König der Arktis: Der Eisbär

5 Fakten zu Eisbären

Was es bei Eisbären zum Frühstück gibt

... und mehr Fakten zu den Tieren - für alle die noch mehr wissen wollen:

Ein Eisbär läuft über ein Meer aus Eisschollen.
Zwei Eisbär Jungtiere kuscheln sich an ihre Mama.
Ein Eisbärweibchen hat für sich und ihre Jungen eine Robbe zum Fressen gefangen.
Ein Eisbär taucht gerade aus dem Wasser auf. Nur sein Kopf ist überhalb der Wasseroberfläche zu sehen.
Eine Frau hält viele verschiedene Eisbärkuscheltiere in der Hand.

Langläufer

Ohne dass ihnen die Puste ausgeht: Eisbären können täglich über 70 Kilometer laufen.

Eisbär

Eisbären helfen anderen Tieren – indem sie Tiere fressen.

26.02.2026 | 1:26 min

Diesen Text hat Pauline geschrieben.

logo! hat am 26.2.2026 in dem Video "So helfen Eisbären anderen Tieren" berichtet.

Was hat das alles mit dem Klimawandel zu tun

