Darum tut uns Tanzen gut

Rechts Schritt, links rück, rechts vor, Wiegeschritt… Moment, nicht so schnell! Unser Gehirn hat viel zu tun, denn wir müssen uns viele Schritte und Drehungen merken. Wir passen unsere Bewegungen an die Musik an. Wer einen Tanzpartner oder eine Tanzpartnerin hat, muss sich auch immer auf sie oder ihn konzentrieren und die Schritte aneinander anpassen. Gar nicht so einfach! Die Fähigkeiten, die wir beim Tanzen trainieren, können sogar mithelfen, dass unser Gehirn mehr leisten kann.

