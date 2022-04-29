logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Darum tut uns Tanzen gut
Bestimmt kennt ihr das: Ihr hört ein cooles Lied und wippt automatisch im Rhythmus mit. Tanzen ist etwas ganz Natürliches! Wir erfreuen uns an einer Musik oder haben einfach gute Laune. Egal, ob allein im Wohnzimmer, zusammen mit einem Tanzpartner oder -partnerin oder mit vielen Leuten auf einer Party - jeder und jede kann tanzen! Außerdem ist Tanzen gut für unseren Körper, unser Wohlbefinden und das Köpfchen. Also los, schwingt das Tanzbein!
... und wer jetzt noch nicht überzeugt ist, eine Runde zu tanzen, hier sind fünf Gründe, warum es uns so gut tut:
Diesen Text hat Lena geschrieben.
Und jetzt ihr: Tanzt ihr gerne? Und wenn ja, wie? Alleine zuhause oder in eurem Sportverein? Trainiert ihr eine bestimmte Tanzart? Schreibt uns!
Dieser Artikel ist bereits 2024 erschienen.
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
68 Kommentare
- Ida
Ich tanze 3 mal die Woche.Am liebsten mache ich Ballett.Tanzen ist toll,weil man so sehr gut abschalten kann und es Spaß macht sich zu bewegen.
- Esra
Ich tanze auch gerne, egal ob Trend oder kulturell
- Marie 🩰🩰🩰
Ich nehme nicht nur vier mal pro Woche Training (Ballett)🩰 sondern übe auch noch min.4h pro Tag.ich bin voll die Profitänzerin 💄
- Marie 🩰🩰🩰
Ich nehme 4 mal pro Woche Ballett 🩰