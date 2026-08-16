Ist euch schon aufgefallen, dass die Wespen in diesem Jahr besonders aufdringlich sind? Das liegt daran, dass bei der momentanen Hitze und Trockenheit weniger Pflanzen gut durch den Sommer kommen. Es gibt also weniger Nektar. Wespen sind deswegen besonders scharf auf unseren Kuchen (oder andere Süßigkeiten). 🍰

Ähnlich ist es mit dem Protein: Wespen jagen normalerweise andere Insekten, um ihre Larven zu versorgen - zum Beispiel Mücken. Doch von denen gibt's in diesem Jahr weniger. Denn: Auch Mücken leiden gerade unter der Trockenheit. Daher holen sich die Wespen mehr Protein von dem, was auf dem Teller der Menschen steht. Man könnte also sagen, die Wespen sind gerade ziemlich „hangry“ – eine Mischung aus hungry (hungrig) und angry (wütend). 😋 😖