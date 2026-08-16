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Warum sind Wespen gerade so aggro?!

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So solltet ihr euch verhalten:Warum sind Wespen gerade so aggro?!

Überall Wespen - und dieses Jahr echt aggressiv: Woran das liegt und warum das Fuchteln mit den Armen keine so gute Idee ist.

Ist euch schon aufgefallen, dass die Wespen in diesem Jahr besonders aufdringlich sind? Das liegt daran, dass bei der momentanen Hitze und Trockenheit weniger Pflanzen gut durch den Sommer kommen. Es gibt also weniger Nektar. Wespen sind deswegen besonders scharf auf unseren Kuchen (oder andere Süßigkeiten). 🍰

Eine Wespe, ein Eis, Käse, Süßigkeiten

August = Wespenalarm - und das hat einen Grund!

Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Ähnlich ist es mit dem Protein: Wespen jagen normalerweise andere Insekten, um ihre Larven zu versorgen - zum Beispiel Mücken. Doch von denen gibt's in diesem Jahr weniger. Denn: Auch Mücken leiden gerade unter der Trockenheit. Daher holen sich die Wespen mehr Protein von dem, was auf dem Teller der Menschen steht. Man könnte also sagen, die Wespen sind gerade ziemlich „hangry“ – eine Mischung aus hungry (hungrig) und angry (wütend). 😋 😖

Warum Wespen nicht nur auf Süßes fliegen:

Eine Wespe und eine Wurst, die mit einer Gabel aufgepiekst wurde.

... sondern im August besonders auf Herzhaftes!

16.08.2026 | 1:38 min

Wie ihr euch (nicht) verhalten solltet:

Diesen Text hat Hannah geschrieben.

Über dieses Thema berichtete logo! in der Sendung vom 16. August 2026.

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