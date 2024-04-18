  3. Suche

logo! erklärt: Was bei Wut im Körper passiert

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Was bei Wut im Körper passiert

Wut Grafik

Jeder und jede wird mal wütend, das lässt sich nicht vermeiden. Wut hat viel mit unseren Hormonen zu tun - und ist sogar wichtig für uns. Wieso, das erklären wir hier.

Mehr dazu, wie wir Menschen funktionieren:

Was macht euch so richtig wütend? Und was hilft euch dann, wieder runterzukommen? Erzählt uns davon in den Kommentaren!

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

35 Kommentare
  • Julia
    Ich werde laut oder fange an zu weinen. Ich beruhige mich immer mit Musik. :-)
  • Milena
    Ich werde halt immer laut und mal echt gruselig ja aber was kann man denn dafür geärgert
  • Emilya Liz Agater
    Ich habe
  • Bunbel
    Ich find das Thema sehr wichtig damit man nun weiß das man wenn man sauer wird so reagiert