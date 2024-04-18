Was bei Wut im Körper passiert

logo!:Körper und Gesundheit
Viele Infos rund um den Körper und sich gut fühlen!
Jeder und jede wird mal wütend, das lässt sich nicht vermeiden. Wut hat viel mit unseren Hormonen zu tun - und ist sogar wichtig für uns. Wieso, das erklären wir hier.
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Ich werde laut oder fange an zu weinen. Ich beruhige mich immer mit Musik. :-)
Ich werde halt immer laut und mal echt gruselig ja aber was kann man denn dafür geärgert
Ich habe
Ich find das Thema sehr wichtig damit man nun weiß das man wenn man sauer wird so reagiert