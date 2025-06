logo!: Aberglauben aus der ganzen Welt

Wenn man in einen Hundehaufen tritt, hat man ja ziemlich offensichtlich Pech gehabt. In Frankreich kommt's noch dicker: Da denken manche, es bringt einem auch noch Pech, wenn man in Hundekacke tritt – allerdings nur mit dem rechten Fuß. Wer sich dagegen mit dem linken Fuß in ein Häufchen verirrt, den erwartet Glück – so der Aberglaube.