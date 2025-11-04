logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Kinderreporterinterviews:Stimmt ab! Wer ist euer Favorit?
Das Jahr 2025 ist ganz fast vorbei, aber das Beste kommt noch! Am 26. Dezember gibt’s nämlich ein logo! extra für euch mit den coolsten, tollsten, lustigsten Kinderreporter Interviews des Jahres.
Aber wär' ja langweilig, wenn wir einfach alles entscheiden, oder? Deswegen seid ihr jetzt dran! Also, stimmt ab, welches Star-Interview ihr sehen wollt!
Die Abstimmung läuft bis zum 19. November. Welche Promis es in die Sendung geschafft haben, erfahrt ihr am 26. Dezember 2025 um 19:50 Uhr im logo! extra.