Das Jahr 2025 ist ganz fast vorbei, aber das Beste kommt noch! Am 26. Dezember gibt’s nämlich ein logo! extra für euch mit den coolsten, tollsten, lustigsten Kinderreporter Interviews des Jahres.

Aber wär' ja langweilig, wenn wir einfach alles entscheiden, oder? Deswegen seid ihr jetzt dran! Also, stimmt ab, welches Star-Interview ihr sehen wollt!