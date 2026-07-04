Warum ist die AfD anders als andere Parteien?

Die Parteien in Deutschland vertreten unterschiedliche Meinungen und diskutieren viel miteinander. Über die Partei AfD wird besonders häufig diskutiert. Das liegt unter anderem daran, dass es Kritik an einigen Positionen und Aussagen von Politikerinnen und Politikern der Partei gibt.

Warum ist die AfD anders als andere Parteien?

150 Politikerinnen und Politiker der AfD sitzen aktuell im deutschen Bundestag. Quelle: dpa/Michael Kappeler





Alle Menschen haben die gleiche Würde und die gleichen Rechte .

. Alle dürfen ihre Religion frei ausüben. In Deutschland gelten bestimmte Grundregeln, an die sich alle halten müssen. Sie stehen im Grundgesetz . Zum Beispiel:

Kritikerinnen und Kritiker werfen der AfD vor, mit manchen Aussagen und Vorschlägen gegen diese Grundsätze zu verstoßen.

Vor allem bei diesen Themen:

Häufig geht es um Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind oder Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen. Kritikerinnen und Kritiker werfen einigen AfD-Politikerinnen und -Politikern vor, über diese Menschen abwertend zu sprechen oder sie als gesamte Gruppe negativ darzustellen.



Laut Grundgesetz gilt: Alle Menschen sind gleich. Experten befürchten, dass die AfD Menschen mit Einwanderungsgeschichte aber nicht immer als gleichwertigen Teil des deutschen Volkes betrachtet. Das würde nicht zu wichtigen Regeln des Grundgesetzes passen, wie der Menschenwürde und der Gleichheit aller Bürger.



Auch Äußerungen über die Religion Islam sorgen immer wieder für Diskussionen. Im Parteiprogramm der AfD steht der Satz: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland.“ Kritiker sehen in solchen Aussagen eine Ausgrenzung von Musliminnen und Muslimen. Die AfD weist diesen Vorwurf zurück und sagt, ihre Kritik richte sich nicht gegen einzelne Menschen, sondern gegen bestimmte politische oder religiöse Vorstellungen.

Deshalb gibt es die Diskussion, ob solche Positionen und Äußerungen von Politikerinnen und Politikern der AfD gegen die Regeln des Grundgesetzes sind.

Kritik an Sprache und Auftreten Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler beschreiben die AfD als eine populistische Partei. Damit meinen sie zum Beispiel, dass manche AfD-Politiker Probleme besonders zugespitzt darstellen. Außerdem würden sie häufig den Eindruck vermitteln, dass sie die Sorgen und Interessen der Menschen viel besser verstehen als andere Parteien.



Immer wieder sorgen auch Äußerungen von AfD-Politikerinnen und -Politikern für Kritik. Gegner werfen ihnen vor, politische Diskussionen unnötig zu verschärfen oder Menschen herabzuwürdigen. Die AfD weist solche Vorwürfe in der Regel zurück.

Außerdem sagen einige Verfassungsschutzbehörden und Gerichte: Teile der AfD sind rechtsextrem.

Was "rechtsextrem" bedeutet, erfahrt ihr hier:

Rechtsextreme glauben, dass manche Menschen weniger wert sind. 17.11.2022 | 1:08 min

Die Partei verbieten?

Gegen Veranstaltungen der AfD gibt es oft Demonstrationen - wie hier im Juni in Bayern. Dabei wird manchmal auch gefordert, die AfD zu verbieten. Quelle: dpa/Armin Weigel

Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob man versuchen sollte, die AfD zu verbieten. Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche befürchten, dass ein Verbotsverfahren die AfD am Ende sogar noch stärken könnte.



Andere sind der Meinung, dass die AfD gegen wichtige Grundsätze der Verfassung verstoße und deshalb verboten werden sollte.



Ein Verbotsverfahren wäre kompliziert und würde lange dauern. Wie es ausgehen würde, darüber sind sich auch Fachleute nicht einig.

Trotz der anhaltenden Diskussionen wird die AfD von vielen Menschen gewählt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Einige unterstützen die Ziele und Positionen der Partei: Zum Beispiel, dass die AfD weniger geflüchtete Menschen ins Land lassen will.

Viele sind mit der aktuellen Politik unzufrieden oder fühlen sich nicht von anderen Parteien vertreten. Sie hoffen, dass die AfD politische Veränderungen bewirken kann.



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