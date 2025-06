Amoklauf in Hamburg

Doch wie kommt es dazu, dass jemand um sich schießt - nicht in einem Videospiel oder einem Actionfilm, sondern "in echt"? So ganz genau sind sich Forscherinnen und Forscher nicht einig. Oft fühlen sich solche Amokläufer oder Amokläuferinnen jahrelang ausgeschlossen, frustriert oder ungerecht behandelt, haben psychische Probleme oder werden gemobbt.

Aber: Natürlich laufen längst nicht alle Menschen mit vielen Problemen Amok. Solche schrecklichen Taten passieren zum Glück sehr selten. Doch nun ist genau das in Hamburg geschehen: