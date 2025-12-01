  3. Suche

Antarktis: Kontinent rund um den Südpol

Eisige Landschaften:Antarktis: Kontinent rund um den Südpol

Die Antarktis ist fast komplett mit Eis bedeckt und obwohl sie so lebensfeindlich ist, das Zuhause von einigen Tieren. Erfahrt mehr über die südlichste Region unserer Erde.

Vorsicht, typischer Fehler: Antarktis und Südpol sind NICHT das Gleiche (auch wenn man das leicht verwechselt). Antarktis nennt man die Region um den Südpol, in der auch der Kontinent Antarktika liegt. Die Antarktis ist etwa anderthalb mal so groß wie Europa, fast komplett mit Eis bedeckt und das Zuhause von Pinguinen, Albatrossen und Robben - allerdings nur an den Küsten.
Segelboot unterwegs zu den Danger-Islands, Adeliepinguin guckt
So lief die Forschungsexpedition zu den Danger-Islands.01.12.2025
Der geografische Südpol ist ein Punkt in der Antarktis, etwa 1.400 Kilometer von der Küste entfernt (das ist ungefähr so weit wie von Köln nach Rom). Er ist der südlichste Punkt der Erde.
Schneeverwehungen auf der Oberfläche des Untersees in der Ost-Antarktis.
Auch die Antarktis hat eine Flagge - schließlich ist sie ein Kontinent!
Dort gibt es nur ein paar Menschen, die in Forschungsstationen arbeiten. Ansonsten lebt am Südpol nichts und niemand. Spannend ist es dort trotzdem - hier kommen vier Fakten warum:

Wer lebt denn hier in dieser Eiseskälte?!

Diese Tiere leben in der Antarktis! Habt ihr sie schon erraten? Klickt euch durch die Tierwelt des Eiskontinents!

Über dieses Thema berichtete die logo!-Sendung am 1. Dezember 2025 im KiKa.